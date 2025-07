Letizia Ortiz, indignada: El país on es vol mudar Juan Carlos I

per Pol Nadal

L'expectació creix. Mentre Don Juan Carlos ultima preparatius a Sanxenxo abans de l'entrega de les seves memòries el 12 de novembre, nous indicis apunten que contempla instal·lar-se a Portugal. La notícia ha desfermat reaccions dins i fora de l'entorn de la reina Letizia Ortiz.

Un viatge discret a Europa que encén les alarmes

Després de la seva estada habitual a Sanxenxo al comandament del “Bribón”, i abans del seu pròxim tour mediàtic amb la publicació de les seves memòries, Don Juan Carlos hauria viatjat a Portugal. Diversos mitjans de Portugal asseguren que va arribar a l'aeroport de Cascais des de Galícia i estaria explorant opcions de residència en zones emblemàtiques com Estoril o Cascais.

Aquesta hipotètica “Operació Cascais” es veu impulsada per dos factors: primer, un desig de tornar a territori europeu més proper a Espanya; segon, la necessitat d'un lloc que li ofereixi discreció, però sense allunyar-se de la península.

| Casa Real, XCatalunya, Canva

Cascais i Estoril: records de joventut amb gust de llar

Cascais i Estoril no són llocs aliens al rei emèrit. Allà va viure part de la seva infància a la Villa Giralda, i hi va tornar múltiples vegades, fins i tot després de la seva abdicació.

Ambdues localitats, enclavades a la coneguda “Riviera portuguesa”, ofereixen no només un entorn de luxe i seguretat, sinó també vincles afectius: amistats d'elit local, connexions polítiques com amb el president Marcelo Rebelo de Sousa, i llaços històrics amb la seva família.

Letizia, en peu d'alerta davant un trasllat decisiu

El possible trasllat del rei emèrit impulsaria una tensió palpable a la Zarzuela. Tot i que Felipe VI ha aprovat un acostament simbòlic del seu pare, Letícia ha estat vista visiblement incòmoda per aquesta estratègia.

No es tracta únicament de qüestions pràctiques: el retorn de Juan Carlos a sòl europeu transmet un missatge de normalitat respecte al seu controvertit període d'exili a Abu Dhabi.

| Casa Real, XCatalunya

Això genera incertesa sobre si podria reactivar la seva presència pública, erosionant l'estabilitat de la Corona.

Fonts properes a la Casa Reial es limiten a afirmar que "no hi ha confirmacions", però no desmenteixen les informacions lusitanes.

Les seves memòries: una obra que està fent parlar molt

La publicació del seu llibre autobiogràfic coincideix amb l'increment visible dels seus moviments. La gira inclou Sanxenxo i, segons mitjans com “Monarquía Confidencial”, una o dues setmanes a Portugal.

A més, durant la seva darrera visita a Galícia hi va haver tensió: la seva negativa a admetre problemes de mobilitat en ser preguntat per la premsa va reflectir la seva incomoditat davant l'exposició. Ara, amb els ulls posats en la seva biografia i en la seva salut, el sector reial cerca preservar la seva imatge sense entorpir la tasca institucional de Felip VI.

| @CasaReal, ACN, XCatalunya

El possible trasllat de Juan Carlos I a Portugal no només planteja qüestions logístiques. També obre la porta a un nou escenari del relat monàrquic a Espanya. La reina Letizia no està gens d'acord amb aquest acostament i amb aquest retorn.

Amb les seves memòries a punt de sortir i el seu entorn desplaçat discretament, la pròxima vegada que veiem l'emèrit vora el mar podria ser, per fi, en un pis proper a Madrid, però fora d'Espanya.