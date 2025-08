El NO del rei Joan Carles I a la princesa Leonor li tancarà les portes de la Zarzuela

per Tamara de la Cruz

La família reial espanyola torna a ser protagonista després d'una sèrie de moviments que han cridat l'atenció en els darrers dies. Les trobades i les absències entre membres de la Casa Reial han generat més preguntes que respostes. La situació familiar sembla travessar un moment delicat que no passa desapercebut per al públic ni per als mitjans

Mentre alguns moments mostren unió i proximitat entre els seus membres, altres circumstàncies deixen entreveure certes distàncies. Aquestes dinàmiques internes han despertat inquietud entorn de la convivència i el futur del nucli monàrquic. L'atenció ara està posada en com es desenvoluparan les relacions en els pròxims mesos

La visita de Joan Carles I a Sanxenxo i les seves trobades familiars

El passat mes de juliol el rei Joan Carles I va passar uns dies a Sanxenxo, Galícia, gaudint del mar i de la seva passió per la vela. Va donar suport a la tripulació a la Regata Hotel Carlos I Silgar des d'una llanxa propera, sense agafar el timó. La infanta Elena també va ser amb ell, compartint moments de navegació tot i el mal temps

Tanmateix, no totes les trobades familiars esperades van tenir lloc. La princesa Leonor acabava la seva formació militar al vaixell Juan Sebastián Elcano, molt a prop de Sanxenxo, però no hi va haver retrobament amb el seu avi. Aquesta absència no va passar desapercebuda i va aixecar moltes preguntes

La proximitat física no es va traduir en proximitat personal. Aquest gest va ser interpretat com un distanciament significatiu entre Joan Carles I i les seves netes. Aquest contrast entre les relacions familiars és evident i ha generat comentaris dins i fora de la Casa Reial

La Casa Reial reacciona al distanciament

El distanciament entre el rei Joan Carles I i les infantes Leonor i Sofia ha generat inquietud dins de la Casa Reial. Aquesta absència de contacte no només perjudica la imatge pública de la família, sinó que també ha provocat tensions internes. El rei Felip es mostra especialment afectat, ja que considera que mantenir la cohesió familiar és essencial en temps complicats

Per als reis, aquesta distància representa un problema tant personal com protocol·lari que dificulta la convivència i l'equilibri familiar. En el seu cercle més proper, insisteixen en la urgent necessitat de restablir el diàleg. Per als reis, preservar la bona imatge de la Casa Reial és fonamental, sobretot davant l'evident separació de Joan Carles I amb les seves netes Leonor i Sofia

Les portes de la Zarzuela podrien tancar-se per al rei emèrit

El recent "no" del rei Joan Carles I a la que serà la futura reina d'Espanya en un moment tan crucial per a ella ha marcat un abans i un després. Fonts properes a la Zarzuela asseguren que aquest episodi va molestar especialment el rei Felip, per la importància dels actes de Leonor. De fet, asseguren que podria ser un dels motius pels quals la Casa Reial s'estigui plantejant tancar les portes de la Zarzuela a qui va ser el cap d'estat

A aquesta situació s'hi suma la imminent publicació de les memòries del rei Joan Carles I, un fet que genera inquietud a la família reial. L'expectació al voltant d'aquest llibre augmenta la pressió sobre la imatge pública del monarca emèrit i crea un escenari complicat per al seu retorn a la vida institucional

Davant d'aquests desafiaments, els reis treballen per preservar la unitat i estabilitat familiar, conscients que la imatge que projecten és fonamental. En aquest context, el distanciament amb l'emèrit representa un repte que hauran d'afrontar en els pròxims mesos