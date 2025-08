Isa Pantoja sorprèn Asraf Beno en parlar del seu nou embaràs: el nom escollit

Isa Pantoja ha deixat tothom bocabadat amb la seva darrera publicació, on revela les seves idees sobre un possible nou embaràs. La influencer ha compartit la notícia a través de les seves històries d'Instagram. Aquesta confessió ha provocat sorpresa tant en el seu marit Asraf Beno com en els seus seguidors.

Fa temps que la parella manté una relació estable que sembla anar a més. Tanmateix, encara no es coneixien detalls sobre els seus plans familiars a curt termini. Isa ha decidit obrir-se una mica i mostrar part dels seus pensaments sense revelar tots els seus secrets.

| Mediaset

Isa i Asraf, una parella sòlida

Isa Pantoja i Asraf Beno fa anys que construeixen una relació forta i duradora. Fa poc, van donar la benvinguda al seu primer fill en comú, Cairo, que ha omplert d'alegria les seves vides. Aquesta nova etapa ha enfortit encara més la seva unió i el seu projecte en comú.

Malgrat els alts i baixos del passat, ara gaudeixen d'estabilitat i felicitat. Asraf ha estat un gran suport per a Isa, i junts formen una família consolidada. La seva relació és un clar exemple de compromís i amor en el panorama nacional.

Aquesta nova paternitat ha estat una experiència que tots dos valoren profundament. La parella es mostra unida i preparada per afrontar el que vingui. La seva felicitat es reflecteix en cada pas que fan junts.

Isa revela el seu desig de tornar a ser mare a través del seu compte d'Instagram

Isa ha sorprès els seus seguidors en compartir que podria estar pensant a tenir un altre fill. A través de les seves xarxes socials, es va unir a un trend on els usuaris comenten els noms que posarien als seus futurs nadons. Isa va mostrar una llista de noms que li agraden si el seu següent nadó fos una nena.

Entre els seus preferits hi ha Rania, Sofia i Flavia, tot i que també va esmentar noms més comuns com Claudia i d'altres més originals com Gènesi. La influencer va aclarir que no planeja un embaràs immediat, però no descarta ampliar la família en un futur pròxim. Ella va admetre que, tot i que prefereix una nena per tenir ja dos fills barons, estimarà amb igual afecte un altre nen si fos el cas.

Juntament amb aquests plans familiars, Isa i Asraf també preparen un nou projecte professional. Participaran a DecoMasters, un talent show on competiran en disseny d'interiors. Aquesta aventura reflecteix com la parella combina la seva vida personal i professional amb èxit.

| Instagram, @isapantojam

Asraf Beno sorprès, però preparat per al que vingui

Asraf Beno no es va mostrar del tot sorprès amb les declaracions d'Isa sobre un possible nou fill. Sap que la seva esposa vol ampliar la família, tot i que no esperava que ella en parlés tan aviat públicament. Per a ell, ha estat un anunci inesperat, però benvingut.

El model entén que tot dependrà del moment i de com se sentin tots dos. Malgrat l'arribada recent de Cairo, Asraf està obert a la idea de ser pare novament en poc temps. El seu suport cap a Isa és incondicional, i afronten el futur amb il·lusió.

Aquesta conversa oberta mostra la maduresa i la confiança que hi ha entre ells. Junts, semblen disposats a continuar construint una llar feliç i unida. El present és Cairo, però el futur promet novetats per a aquesta parella.