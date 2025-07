Frederic X i Mary de Dinamarca prenen la decisió per arreglar la ruptura familiar

per Angélica Oyarzún

Fins i tot des d'abans que Frederic X assumís el tron, els focus no han deixat d'observar cada moviment que ha fet. En una família reial que ha viscut tensions internes motivades, en molts casos, també per Frederic, els gestos importen més que mai. I a Dinamarca, amb els ulls dels ciutadans i la premsa sobre ells, tot gest compta.

L'anterior monarca, la reina Margarida, ha estat testimoni de les controvèrsies que s'han suscitat a la Corona. Ha vist, també, els moments d'allunyament, cosa que genera preocupació. Ara, Frederic X sembla decidit a solucionar-ho tot.

Un reconeixement que diu molt

Frederic de Dinamarca ha sorprès en lliurar una de les màximes condecoracions del país a dos dels seus nebots. Nicolàs i Fèlix, fills grans del príncep Joaquim, van rebre la Gran Creu de l'Orde de Dannebrog.

És una distinció important, que sol lliurar-se només per mèrits destacats. A més de l'honor, els atorga dret a un escut que serà col·locat a la Capella dels Cavallers de Frederiksborg.

La notícia s'ha anunciat a través de xarxes socials, sense gran cerimònia pública. Tot i així, ha despertat atenció pel que simbolitza dins del panorama familiar. I pel que podria significar en el futur.

Les ferides que encara pesen

L'any 2022, la reina Margarida va retirar els títols de príncep i princesa als quatre fills de Joaquim. La mesura pretenia reduir la càrrega oficial de la institució. Tanmateix, va generar un malestar evident i l'allunyament de Joaquim i la seva família.

Joaquim i la seva esposa Marie es van traslladar a Washington poc després. Ell mateix va admetre que la seva relació amb Frederic es va tornar complicada i des de llavors ha estat absent en moments rellevants per a la Corona. Aquesta nova acció de Frederic X sembla voler canviar-ho, encara que no inclou directament el seu germà, reconeix els seus fills com a part essencial de la família reial.

Els comtes Nicolàs i Fèlix van ser els únics condecorats, ja que els altres dos fills de Joaquim encara són menors d'edat. “No ho ha concedit al comte Enric ni a la comtessa Atenea perquè encara són menors”, expliquen fonts properes. El missatge, però, és clar: hi ha intenció de reconciliar.