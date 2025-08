Daniel Sancho trenca el silenci sobre la mort d'Edwin Arrieta i confessa: 'Tinc...'

Ja han passat diversos mesos des que Daniel Sancho va decidir parlar públicament sobre el cas que va commocionar Espanya i Tailàndia. Després d’un llarg període de silenci des de la seva condemna per la mort d’Edwin Arrieta, el fill del conegut actor Rodolfo Sancho ha trencat el seu mutisme per revelar una confessió important. La seva declaració ha generat un nou gir en un cas que sembla lluny de resoldre’s.

Daniel Sancho ha confessat que té esperances que la justícia finalment actuï conforme a la veritat i no només a les aparences. En una entrevista concedida des de la presó de màxima seguretat a Surat Thani, on compleix cadena perpètua, ha expressat el seu desig que el recurs interposat contra la seva condemna sigui atès. “Que no només se’m jutgi per les aparences, com va passar en la primera sentència”, ha assegurat, assenyalant que el seu gran anhel és que es reconegui la seva versió.

| YouTube, Puro Disfrute

Recordem que Sancho va ser condemnat el passat 29 d’agost després de ser trobat culpable de l’assassinat i esquarterament del metge colombià Edwin Arrieta. Tanmateix, la defensa de Sancho insisteix que la mort d’Arrieta va ser accidental, resultat d’una baralla en què va actuar en defensa pròpia. Aquesta línia ha estat la base del recurs, que demana repetir el judici per l’aparició de nous testimonis i proves que podrien canviar el rumb del procés.

Daniel Sancho busca revertir la seva condemna mentre la família d’Arrieta exigeix fermesa

D’altra banda, la família de la víctima, representada per Juan Gonzalo Ospina i Beatriz Uriarte, manté una postura ferma: consideren que no existeixen evidències que donin suport a la innocència de Sancho. A més, han assenyalat que continuen travessant un període de gran patiment i que la sentència els proporciona almenys un alleujament després d’anys d’incertesa. El seu suport a la condemna es manté sòlid, reforçant la pressió perquè la justícia no es reobri sense bases sòlides.

| Europa Press

L’impacte del recurs podria ser significatiu si finalment prospera. L’anul·lació de la condemna i un nou judici podrien canviar el panorama legal i rebaixar el delicte d’assassinat premeditat a homicidi imprudent. Aquesta modificació alteraria substancialment la pena, reduint la cadena perpètua a una condemna molt menor, d’aproximadament quatre anys.

Rutina carcerària i una nova narrativa: així viu Daniel Sancho a la presó

Mentrestant, Sancho s’adapta a la rutina carcerària en una presó considerada una de les més grans de Tailàndia, amb milers de reclusos. Segons fonts oficials i declaracions del seu advocat, el jove passa el temps entre exercicis físics, lectura i videotrucades freqüents amb els seus familiars. Es destaca que gaudeix d’una cel·la individual, cosa que facilita la seva estabilitat emocional i el temps necessari per treballar en les seves memòries.

Aquestes memòries, segons ha avançat el seu advocat Marcos García-Montes, inclouran no només la seva versió dels fets, sinó també detalls de la seva vida i de la seva relació amb Edwin Arrieta. Per a Sancho, aquesta iniciativa és una manera de mantenir l’esperança i reforçar una narrativa que influenciï el seu cas i l’opinió pública. “Li deixen fer i dir el que vulgui, sense censura”, ha afirmat García-Montes en l’entrevista concedida a Vanitatis.

| Europa Press, xcatalunya.cat, Getty Images de doomu

Finalment, en un missatge adreçat als mitjans, l’advocat ha volgut transmetre la confiança de Daniel Sancho en el sistema judicial tailandès. “Confiem en la justícia tailandesa i en els tribunals, que són els qui vetllen perquè es respectin els drets humans i les llibertats individuals”, ha conclòs. Mentre el recurs avança als tribunals, el futur de Daniel continua sent una incògnita, a l’espera que la balança de la justícia s’inclini definitivament cap a un costat.