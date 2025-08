El secret del rei Frederic, al descobert: la reina Mary ho sap i ja l'ha acceptat

Frederic i Mary de Dinamarca s'han convertit en símbol d'elegància, discreció i harmonia. Tanmateix, el rei Frederic X s'ha vist embolicat en escàndols que han aixecat rumors sobre el seu matrimoni. La reina Mary ha continuat projectant una imatge sòlida i propera, sense pronunciar paraules al respecte.

Ara, després d'una última polèmica per les llargues vacances de Frederic i Mary, han tornat. Junts i amb els seus fills, han estat rebuts a Grasten, amb flors, música i mostres d'afecte. No obstant això, com en totes les famílies, les coses no són sempre tan perfectes com semblen.

| Instagram, @detdanskekongehus

Un lloc amb història i modernitat que uneix Frederic i Mary

El castell de Grasten, situat a la costa est de Jutlàndia, és un símbol de la història reial danesa. Fundat al segle XVI, ha passat per diversos esdeveniments històrics i incendis que l'han transformat al llarg dels segles. Avui dia, continua sent un dels espais més significatius per a la família reial.

Des de 1935, després d'una restauració, Grasten ha estat la residència d'estiu dels prínceps danesos. Va ser un regal de noces per als aleshores prínceps hereus, Frederic i la seva esposa Ingrid, convertint-se en el seu lloc de descans anual. L'actual palau data de 1759, quan va ser reconstruït després de diversos incendis que van destruir les versions anteriors.

L'estil romàntic anterior va ser transformat en un jardí d'estil anglès per Ingrid, l'hereva de l'època. Aquests jardins són famosos pels seus grans prats, el llac proper i els rosers que adornen els voltants.

| Google Maps

L'hort reial i l'església de Grasten

El castell està obert al públic i des de l'any 2020, també ho està l'hort reial, que és un lloc decoratiu i educatiu. S'utilitza per ensenyar sobre la natura i el cultiu d'aliments. Fruiters, herbes aromàtiques i arbustos amb gerds formen part del paisatge, juntament amb una petita botiga i una cafeteria.

L'església del castell de Grasten, que va sobreviure a l'incendi de 1757, és un dels elements més destacats del lloc. La seva conservació és impecable, amb columnes de marbre i un impressionant retaule barroc. Aquest espai és un testimoni silenciós de la història de la família reial danesa, un lloc carregat de significat i tradició.

| Google Maps

Grasten no és només un espai de descans per a la família reial danesa. La seva història, els seus jardins i la seva arquitectura continuen sent testimonis de l'evolució de la família reial. Així mateix, dels secrets que romanen dins dels seus murs.