El rei Felip VI protagonitza una última hora que deixa assenyalada la infanta Sofia

Setembre ha marcat el retorn a la rutina i, després de setmanes de desconnexió i tranquil·litat, els ciutadans han reprès les seves feines. També ho han fet els membres de la Casa Reial. El rei Felip VI ha reaparegut amb força a la seva agenda institucional.
Des de fa setmanes, Felip ha reprès audiències amb diferents autoritats de l'Estat i ha celebrat reunions d'alt nivell al Palau de la Zarzuela. També ha assistit a actes oficials acompanyat de la reina Letícia. Tots dos han interromput les seves vacances per visitar zones afectades pels incendis a Castella i Lleó, Galícia i Astúries; la seva implicació ha estat molt valorada.
A més, els seus noms han tornat a ocupar titulars després de la publicació d'un nou retrat oficial. La imatge ha estat comentada per experts en Casa Reial i analistes polítics. S'ha parlat de modernitat, proximitat i compromís institucional.
Felip VI tindrà un acte oficial en el suposat primer dia de classes de Sofia
Però el veritable focus s'ha centrat en el que passarà la setmana vinent. La Casa Reial ha publicat l'agenda oficial dels reis i ha confirmat un detall que ha cridat l'atenció. Dilluns 8 de setembre, el rei Felip VI no podrà acompanyar la seva filla, la infanta Sofia, en un moment clau: l'inici dels seus estudis universitaris.
La infanta Sofia ha estat notícia després d'anunciar-se que estudiarà Ciències Polítiques i Relacions Internacionals al prestigiós Forward College. El seu primer any acadèmic tindrà lloc a Lisboa, després continuarà a París i finalitzarà a Berlín. Un programa internacional que ha generat grans expectatives.
Tanmateix, s'ha dit que la marxa a Portugal serà dilluns vinent coincidint amb compromisos ineludibles del seu pare. Aquell mateix dilluns, Felip VI té prevista una audiència amb Cándido Conde-Pumpido Tourón, president del Tribunal Constitucional. També es reunirà amb el personal del dispositiu aeri que ha participat en l'extinció dels incendis de l'estiu.
Sofia no podrà estar amb Felip VI a causa de conflictes d'agenda
Aquest encreuament d'agendes ha deixat la infanta Sofia sense el suport presencial del seu pare en el seu primer dia, una circumstància que no ha passat desapercebuda. Alguns mitjans han assenyalat el caràcter simbòlic del moment. Felip VI ha prioritzat el seu deure institucional i la infanta, per la seva banda, assumirà amb maduresa aquest pas important en la seva vida acadèmica.
La tornada al curs ha començat amb força per a tothom. També per a la Casa Reial i, especialment, per a la infanta Sofia.