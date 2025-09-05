El Palau de la Zarzuela fa oficial la gran notícia sobre la reina Sofia

Amb l'arribada del mes de setembre, moltes persones han hagut d'acomiadar-se de les seves vacances. La rutina ha tornat, també per als reis Felip i Letícia, igual que per a la reina Sofia. Ses Majestats han reprès la seva agenda oficial i han tancat el seu estiu amb dos viatges importants.
El primer, la seva tradicional escapada a Mallorca, i el segon, una visita privada i discreta a Grècia. Ara, amb l'inici del nou curs institucional, l'activitat ha tornat a la Casa Reial. El Palau de la Zarzuela ha publicat l'agenda oficial dels pròxims dies.
En aquesta, s'hi ha inclòs una notícia molt esperada. Una notícia feliç que ha emocionat molts ciutadans: la reina Sofia ha tornat a la vida pública.
El Palau de la Zarzuela ha confirmat la gran notícia sobre la reina Sofia
La reina Sofia ha estat més absent aquest estiu perquè la seva prioritat ha estat la seva germana, Irene de Grècia, el seu estat de salut ha estat delicat. Per això, la reina emèrita no ha pogut acompanyar la família en alguns moments de vacances. Tanmateix, no ha deixat de banda els seus compromisos.
Malgrat les circumstàncies personals, la reina Sofia ha demostrat una vegada més el seu gran compromís amb la Corona i ha confirmat la seva participació en un acte oficial molt significatiu. El pròxim dijous, 11 de setembre, a les 19:00 hores, serà a Ferrol, A Corunya. Allà, apadrinarà l'avarada de la fragata F-111 ‘Bonifaz’.
Aquell mateix dia, al matí, la reina Letícia també tindrà un compromís important. A les 10:30 hores, assistirà al III Congrés Internacional sobre Tracte d'Éssers Humans amb Fins d'Explotació Sexual. L'acte tindrà lloc al CaixaForum de Madrid.
Amb aquests actes, la Casa Reial ha volgut marcar el retorn institucional del curs, però també ha volgut destacar la implicació contínua de la reina Sofia. La seva presència a Ferrol no ha passat desapercebuda i ha estat vista com un gest de responsabilitat i servei.
La reina Sofia torna a les seves obligacions després de les vacances
Tot i que no ha estat a totes les vacances, ha viatjat quan ha estat necessari. Fins i tot a llocs on ni el seu fill ni la reina Letícia han pogut acudir.
La reina Sofia ha demostrat, una vegada més, que està disposada a donar-ho tot per la institució i ha tornat als actes públics amb força i determinació. La Zarzuela ho ha fet oficial i els seus seguidors ho han celebrat. Espanya ha aplaudit el seu retorn.