Revelen per fi què guarden Felip i Letícia al soterrani del Palau de la Zarzuela

L'expectació ha crescut després de revelar-se per fi què guarden Felip i Letícia al soterrani del Palau de la Zarzuela. Durant molt de temps, aquests espais subterranis han estat un misteri per al públic. Ara, s'ha confirmat què contenen aquestes àrees poc conegudes i normalment inaccessibles de la residència oficial dels reis.
Imatges recents difoses per Patrimoni Nacional han permès conèixer amb més detall el contingut dels soterranis del Palau de la Zarzuela. Aquests espais, lluny dels grans luxes visibles a les plantes superiors, estaven destinats principalment a dependències de servei, com cuines, tallers i magatzems. Malgrat la seva importància funcional, aquests soterranis mantenen un aspecte poc transformat, reflectint la història que han acumulat al llarg del temps.
Els soterranis s'estenen per una xarxa de corredors i galeries que sumen al voltant d'un quilòmetre de recorregut. Estan dividits en dues zones principals, una ubicada a la part ponent, amb una profunditat considerable que arriba fins als jardins que envolten la residència. En aquesta àrea, les sòlides voltes i gruixuts murs construïts en pedra i maó mostren la qualitat de l'arquitectura original, dissenyada per durar i resistir el pas del temps.
L'altra cara del Palau: soterranis que guarden història i funcionalitat
A la zona que dona al carrer principal, els soterranis són més amplis i tenen sostres més alts. Es tracta d'una part poc visitada, però que conserva l'essència d'una residència reial de gran tradició i simbolisme. L'estructura original va ser dissenyada per garantir la funcionalitat i seguretat de l'edifici, sense dependre de materials inflamables com la fusta.
El Palau de la Zarzuela és més que una residència, és un espai històric que ha estat testimoni d'esdeveniments rellevants per a la monarquia espanyola. Als seus soterranis s'allotjaven les zones dedicades a serveis i logística, separades de les àrees principals per preservar la privacitat del palau. Aquests espais conserven la memòria d'una història que ara comença a ser més accessible per al coneixement públic.
Els soterranis de la Zarzuela: un tresor ocult a la residència del rei Felip i la reina Letícia
Cal recordar que, tot i que el Palau de la Zarzuela és la residència oficial dels reis Felip i Letícia, no sol estar obert al públic. Per això, accedir als seus soterranis és un privilegi reservat a pocs i una novetat que genera gran interès. La recent difusió d'aquest material permet descobrir una cara poc visible de la vida a la monarquia.
Finalment, aquests soterranis, amb la seva atmosfera intacta i les seves sòlides estructures originals, són un testimoni viu del pas del temps i de la història que envolta la Casa Reial. La revelació del que alberguen Felip i Letícia sota el Palau de la Zarzuela obre una nova finestra al coneixement de la residència i els seus espais ocults.