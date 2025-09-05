Miguel Torres, xicot de Paula Echevarría, revela el secret familiar: 'El nostre fill…'

Miguel Torres sempre ha mantingut un perfil discret i s'ha mantingut en un segon pla al costat de Paula Echevarría, però ara ha fet un pas important. Ha decidit mostrar una nova faceta de si mateix i ho ha fet com a concursant a la nova edició de MasterChef Celebrity. Tot i que el que més ha sorprès ha estat el que ha revelat sobre la seva vida familiar: "El nostre fill m'ha sorprès".
L'exfutbolista ja ha provat sort en altres formats i ha participat a Mask Singer i a Bailando con las estrellas. Tanmateix, MasterChef li ha permès obrir-se encara més al públic.
En el primer programa, ha aclarit una qüestió que molts encara comentaven i ha negat que la seva relació amb Paula Echevarría comencés quan ella encara estava casada amb David Bustamante. "Jo no em dedico a destrossar relacions", ha assegurat amb fermesa.
Miguel Torres desvela com és realment Paula Echevarría
A més, ha confessat la seva motivació per concursar i ha reconegut que el seu objectiu és superar el resultat que va obtenir David el 2021. "M'agradaria quedar millor que David, per descomptat. Aquest és el meu repte del programa", ha declarat.
Aquest dijous, Miguel ha estat al FestVal de Vitòria i allà ha presentat el programa juntament amb els seus companys. Se l'ha vist relaxat i més còmode que mai davant les càmeres. També ha parlat sobre la seva preparació a casa i ha explicat si ja ha cuinat per a Paula.
"No he tingut la possibilitat de fer-li cap plat innovador", ha explicat. "Paula és molt exigent i jo vull tenir el plat perfeccionat, vull donar-li el millor a Paula. Ara tinc molta més pressió", ha reconegut.
Però Paula no és l'única que li exigeix perquè Miguel ha revelat un detall que ha sorprès tothom. El seu fill també ha estat molt pendent de la seva evolució a la cuina. "El nostre fill m'ha sorprès que vingui a casa i em digui 'això és saludable, això no'", ha compartit.
Miguel Torres parla sobre la seva família amb Paula Echevarría
Amb aquesta confessió, ha desvelat el veritable secret familiar: Miguel Torres ha mostrat que es preocupa profundament per l'alimentació del seu fill. "Jo em preocupo molt pel que menja el nostre fill", ha afirmat. "Crec que el que mengem influeix en el que ens passa en el futur", ha afegit.
Per a ell, aquesta experiència ha estat més que televisió. "He intentat viure això com una experiència gastronòmica", ha conclòs.