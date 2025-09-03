Tensió a la Casa Reial per la decisió d'última hora del rei Felip i els seus ajudants

El rei Felip i els seus ajudants han provocat un gran rebombori als passadissos de la Casa Reial amb una última hora. El rei inicia el curs institucional fent un pas que ha generat un debat i un cert malestar entre les veus més crítiques.
Tot i que la veritat és que el que ha passat a la Zarzuela és una cosa que es fa cada any com a part del funcionament de la institució. No obstant això, en aquesta ocasió l'ambient de crispació que existeix converteix una cosa tradicional en un moviment delicat del rei Felip.
El rei Felip revoluciona la Casa Reial amb la seva última reunió a la Zarzuela
La Casa Reial s'ha vist sacsejada per una última hora protagonitzada pel rei Felip i el seu equip d'ajudants de la Zarzuela. El Palau es prepara per a l'inici d'una nova etapa institucional donant el tret de sortida amb una reunió polèmica.
Parlem de com els passadissos de la Zarzuela s'han tensat davant la reunió que el rei Felip ha tingut avui amb Álvaro García Ortiz. A priori és una simple compareixença perquè el fiscal general de l'Estat faci entrega de la memòria de la fiscalia al cap de l'Estat. No obstant això, el polèmic aquí rau en els problemes judicials que arrossega García Ortiz.
La trobada entre el rei Felip i el fiscal general a la Zarzuela ha despertat un autèntic rebombori en la política espanyola. Sobretot perquè aquesta reunió es produeix en un context carregat de crispació política.
El que motiva la tensió a la Casa Reial davant aquesta decisió de Felip i els seus ajudants són els problemes judicials del fiscal. García Ortiz acudeix al Palau Reial tot i estar processat per presumpta revelació de secrets, segons una investigació del Tribunal Suprem. La justícia ha confirmat el seu processament, i existeix el risc que s'assegui davant del jutge per, suposadament, revelar dades del xicot d'Ayuso.
Aquest escenari tensiona la judicatura, que observa amb preocupació com un processat presideix actes d'obertura de l'any judicial davant del mateix rei Felip. La presència del fiscal general en aquests actes oficials genera inquietud, fins i tot malgrat el respecte degut a la figura reial.
El rei Felip continua endavant amb la seva agenda oficial
L'entrega de la Memòria Anual de la Fiscalia al rei Felip és un acte protocol·lari que es repeteix cada any. Tanmateix, aquesta vegada la càrrega simbòlica és diferent per la delicada situació per la qual travessa el fiscal general.
Per a Casa Reial, aquesta situació és un repte diplomàtic. Una "foto impossible", com l'han arribat a anomenar alguns analistes, on el rei saluda el fiscal general a un pas del banc dels acusats. Però la veritat és que García Ortiz continua exercint la seva feina i les seves obligacions al capdavant de la Fiscalia.
Per això, Felip s'ha reunit aquest mateix matí amb ell, complint així amb la seva cita anual tot i les polèmiques. La tensió no es reduirà quan divendres tingui lloc l'acte formal d'Obertura de l'Any Judicial, al Tribunal Suprem. Allà el fiscal general tornarà a ser present davant dels magistrats que eventualment podrien jutjar-lo i tornarà a coincidir amb el rei Felip.
De nou, el rei es veurà embolicat en un debat i la Corona entrarà en una controvèrsia que no li beneficia gens. Sigui com sigui, Felip cerca l'equilibri i procura que la marxa de la institució no es vegi interrompuda per altres qüestions.
Per això, ell i els seus ajudants han decidit continuar endavant amb les seves reunions a la Zarzuela sense fer cas a les crítiques. Tot i això, han elevat la tensió a la Casa Reial i han posat la institució en el focus.