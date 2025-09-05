El rey Felipe VI protagoniza una última hora que deja señalada a la infanta Sofía

Septiembre ha marcado el regreso a la rutina y después de semanas de desconexión y tranquilidad, los ciudadanos han retomado sus trabajos. También lo han hecho los miembros de la Casa Real. El rey Felipe VI ha reaparecido con fuerza en su agenda institucional.

Desde hace semanas, Felipe ha retomado audiencias con distintas autoridades del Estado y ha celebrado reuniones de alto nivel en el Palacio de la Zarzuela. También ha acudido a actos oficiales acompañado de la reina Letizia. Ambos han interrumpido sus vacaciones para visitar zonas afectadas por los incendios en Castilla y León, Galicia y Asturias, su implicación ha sido muy valorada.

| Instagram, @museoprado

Además, sus nombres han vuelto a ocupar titulares tras la publicación de un nuevo retrato oficial. La imagen ha sido comentada por expertos en Casa Real y analistas políticos. Se ha hablado de modernidad, cercanía y compromiso institucional.

Felipe VI tendrá un acto oficial en el primer día de clases de Sofía

Pero el verdadero foco se ha centrado en lo que ocurrirá la próxima semana. La Casa Real ha publicado la agenda oficial de los reyes y ha confirmado un detalle que ha llamado la atención. El lunes 8 de septiembre, el rey Felipe VI no podrá acompañar a su hija, la infanta Sofía, en un momento clave: el inicio de sus estudios universitarios.

La infanta Sofía ha sido noticia tras anunciarse que estudiará Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el prestigioso Forward College. Su primer año académico tendrá lugar en Lisboa, después continuará en París y finalizará en Berlín. Un programa internacional que ha generado grandes expectativas.

| Casa Real

Sin embargo, se ha dicho que se marcha a Portugal será el próximo lunes coincidiendo con compromisos ineludibles de su padre. Ese mismo lunes, Felipe VI tiene prevista una audiencia con Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente del Tribunal Constitucional. También se reunirá con el personal del dispositivo aéreo que ha participado en la extinción de los incendios del verano.

Sofía no podrá estar con Felipe VI debido a conflictos de agenda

Este cruce de agendas ha dejado a la infanta Sofía sin el respaldo presencial de su padre en su primer día, una circunstancia que no ha pasado desapercibida. Algunos medios han señalado lo simbólico del momento. Felipe VI ha priorizado su deber institucional y la infanta, por su parte, asumirá con madurez este paso importante en su vida académica.

La vuelta al curso ha empezado con fuerza para todos. También para la Casa Real y, en especial, para la infanta Sofía.