Rosa, de ‘Pasapalabra’, revela què ha descobert sobre Manu: ‘És una persona molt…’

La complicitat entre Rosa i Manu, dos dels concursants més destacats de Pasapalabra, ha donat peu a un moment entranyable que ha captat l'atenció dels seguidors del programa. Durant una celebració especial pels 300 programes de Manu, la Rosa ha volgut sorprendre'l amb unes paraules que han desvetllat com és realment el seu company. En un ambient distès i ple d'emoció, la concursant ha compartit el que ha après després de tants dies junts al plató.
En plena entrevista, el madrileny celebrava la seva llarga trajectòria quan la seva companya ha aparegut de manera inesperada per felicitar-lo. En aquell moment, i amb total naturalitat, ha confessat una de les qualitats que més valora, afirmant que “és una persona molt tranquil·la”. No s'ha tractat d'una frase a l'atzar, sinó d'una reflexió nascuda després de molts mesos compartint equip, nervis i roscos.
Rosa ha explicat que aquesta serenor de Manu ha estat clau per a ella, especialment a l'inici de la seva participació al programa. Quan s'hi va incorporar, ell ja sumava 130 emissions a l'esquena, cosa que li donava una experiència que a ella li resultava molt valuosa. “Em va servir de mirall per saber per on anar”, ha dit, ressaltant el paper de guia que el seu company ha assumit gairebé sense proposar-s'ho.
Més que rivals: la complicitat que uneix Rosa i Manu a Pasapalabra
Tots dos ja porten més de 170 programes compartits, una xifra que els converteix en una de les parelles més longeves del concurs. El seu recorregut conjunt ja s'acosta al rècord històric que van marcar Orestes Barbero i Rafa Castaño amb 197 participacions. Més enllà de la rivalitat, la seva relació s'ha enfortit dia a dia, mostrant una complicitat poc habitual en formats d'aquest tipus.
Aprofitant aquesta efemèride tan significativa, també han compartit com és la seva convivència fora de càmera. Lluny de la tensió del plató, els oponents han mantingut una dinàmica de suport mutu i respecte constant. “El teu rival no és el teu contrincant, sinó els roscos, els guionistes en aquest cas”, ha explicat Manu, deixant clar que l'esperit del programa va més enllà de la competència.
Rosa posa en paraules el que el públic ja percep a Pasapalabra
Aquesta manera d'entendre el joc ha fet que tots dos siguin molt estimats per l'audiència, no només pels seus coneixements, també per la seva actitud. Rosa ha destacat que la calma de Manu no només es percep en la seva manera de concursar, sinó també en com tracta els altres. “Passes per molts moments, alts, baixos… i tenir una persona que et doni aquesta tranquil·litat, aquesta calma, s'agraeix molt”, ha afirmat.
Així, el que va començar com una simple felicitació s'ha transformat en un retrat sincer d'una amistat forjada al llarg de molts programes. La Rosa ha revelat quelcom més profund que una simple anècdota: ha mostrat la cara més personal del seu company, en un gest que molts espectadors han valorat. Sens dubte, la celebració de Manu ha servit també per visibilitzar la companyonia que defineix Pasapalabra.