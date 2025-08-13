El rastre que ha deixat l’avió del rei Felip destapa el secret de la reina Letícia

Els reis Felip i Letícia ja han començat les seves vacances privades després de concloure els seus últims compromisos oficials a Palma. Tot i que la Casa Reial no acostuma a revelar detalls sobre aquests viatges fora d'agenda, una dada inesperada ha sortit a la llum. L'itinerari de l'avió oficial del monarca ha permès conèixer un aspecte dels plans de la seva dona que fins ara s'havia mantingut en reserva.
Un compte de X especialitzada a rastrejar vols de l'Estat ha estat la que ha desvelat el secret. El Falcon en què viatjava la Família Reial va enlairar-se de Palma a les 19:06 hores i va aterrar a Atenes a les 21:30 hores. Aquest moviment ha confirmat que la seva primera parada ha estat Grècia, on se sap que els reis han viatjat en altres ocasions per gaudir de les seves vacances privades.
Durant aquests dies, els reis estan acompanyats per les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia. Segons fonts properes, es desconeix el lloc exacte d'allotjament, però hi ha indicis que apunten a una residència molt exclusiva. Entre les opcions, es menciona la mansió d'estiu que els reis Guillem Alexandre i Màxima dels Països Baixos posseeixen al Peloponès.
Grècia, la destinació del rei Felip i la reina Letícia que amaga quelcom més que vacances
Cal recordar que aquest vincle es va consolidar quan la princesa Amàlia dels Països Baixos es va traslladar a Madrid per continuar els seus estudis després de rebre amenaces al seu país. Felip i Letícia van oferir un suport discret i proper en aquell moment. L'elecció de Grècia com a destinació podria ser la continuació d'aquest lligam, com a part d'un pla que Letícia hauria preparat amb antelació.
Una altra possibilitat és que els reis coincideixin a Grècia amb Pau de Grècia i Marie Chantal, cosins del rei Felip. Mentrestant, la reina Sofia ha decidit romandre a la Zarzuela per estar al costat de la seva germana, la princesa Irene, la salut de la qual és delicada. Des d'Atenes, Felip segueix pendent de l'evolució del seu amic, el músic Jaime Anglada, que roman a l'UCI després d'un greu accident.
El rei Felip i la reina Letícia aprofiten el seu viatge privat per enfortir llaços personals
Aquest desplaçament no només suposa un període de descans, sinó que reflecteix la capacitat de Letícia per integrar trobades privades en el marc vacacional. Lluny de l'escrutini mediàtic, Felip i Letícia aprofiten aquests dies per gaudir de les seves filles abans que reprenguin els seus exigents compromisos acadèmics.
El que ha començat com un simple registre a les xarxes socials ha acabat revelant un detall acuradament preservat per la reina. Grècia es converteix així no només en refugi estival, sinó en escenari per afiançar llaços de confiança.