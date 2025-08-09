El rei Carles III i la reina Camila, molt impressionats: nou casament i nova família

El rei Carles III i la reina Camila, darrerament, s'han vist embolicats en titulars no gaire alegres. Entre compromisos oficials, tensions familiars i malalties, cada informació que sorgeix al seu entorn acapara titulars. Ara, continuen al centre dels focus mediàtics, però aquesta vegada, el motiu és positiu.
Hi ha ocasions en què les sorpreses venen carregades de bones novetats. I aquesta vegada, la confirmació d'un casament que s'acosta ha posat una nota d'optimisme al Palau Reial. El protagonista ha fet un pas que ningú no esperava, però que ha estat rebut amb alegria a Buckingham.
El casament que arriba en el moment més inesperat
Peter Phillips, nebot del rei Carles III i fill de la princesa Anna, ha anunciat el seu compromís amb Harriet Sperling. L'anunci ha generat sorpresa, però no perquè fos un secret. Des de fa mesos, Peter i Harriet han compartit amb la família reial en esdeveniments d'alt perfil.
Després de més d'un any de relació, la parella ha decidit fer el següent pas. La informació ha estat confirmada per la revista HELLO! i ha estat rebuda amb entusiasme per part de la família Windsor. Peter i Harriet es van conèixer el 2023 durant un esdeveniment esportiu infantil.
Des del primer moment, la seva relació ha estat construïda lluny dels focus, tot i que la seva presència ha generat expectació. El 2024, van fer la seva primera aparició pública com a parella als Badminton Horse Trials i poc després a Royal Ascot. Harriet Sperling és infermera pediàtrica a l'NHS britànic i mare d'una nena anomenada Georgia, i ha conquerit la premsa pel seu estil humà i elegant.
Carles III i la reina Camila sorpresos per la nova família
Peter sempre ha mantingut un perfil baix, allunyat dels títols i de les funcions oficials. Per decisió dels seus pares, mai no ha ostentat distincions reials. Això li va permetre desenvolupar la seva carrera professional en el món de l'organització d'esdeveniments esportius.
Tanmateix, la seva vinculació amb el Palau Reial continua sent forta. Molt proper a la seva mare, al seu oncle Carles III i als seus cosins, és una figura molt estimada dins la família. El seu compromís amb Harriet és vist com un pas important en la seva vida personal, però també com un símbol de continuïtat familiar.
Per ara, no s'ha anunciat la data oficial del casament, tot i que podria celebrar-se entre finals de 2025 i principis de 2026. Aquest casament podria ser una oportunitat per reunir de nou tota la família reial. Tanmateix, les tensions familiars afegeixen incertesa.