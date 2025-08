Buckingham Palace queda en silenci absolut per la gran notícia de la reina Camila

En la història de la reialesa britànica, alguns silencis diuen més que mil declaracions. I quan aquests provenen de Buckingham Palace, l'eco arriba a cada racó del món. La reina Camila fa molts anys que és al centre de les mirades i de les crítiques per la relació extramatrimonial amb l'expríncep Carles.

Entre la reina Camila i els fills del rei, clarament hi ha una història que encara pesa a la família Windsor. Tot i que Camila es va casar amb Carles i va ser acceptada com a reina consort, hi ha tensions familiars a la casa Windsor que han estat permanents. I, ara, es confirma el que molts temien en la possible reconciliació entre el rei i el seu fill petit.

| Europa Press

Camila: una convivència freda a Buckingham Palace

La relació entre el príncep Harry i la reina Camila s'ha confirmat com una de les més complexes dins el conflicte que es viu entre Harry i la seva família. Per a Harry, la imatge de Camila sempre va estar lligada al dolor de la separació dels seus pares. Aquesta ferida, combinada amb la tràgica mort de Diana, va marcar la seva percepció per sempre.

| Europa Press

La psicòloga Lara Ferreiro ha analitzat aquesta relació mare-astre, revelant les claus d'un rebuig que mai no es va suavitzar. “Hi va haver una etapa de convivència molt freda”, explica l'experta. Camila va optar per mantenir la distància, evitant conflictes però sense apropar-se al jove príncep.

Ferreiro apunta que “Camila mai no va forçar el vincle amb Harry, perquè no volia provocar més rebuig”. Tanmateix, per a Harry, ella sempre va ser el símbol de la ruptura familiar. Encara que en actes públics mostraven cordialitat, aquella treva va ser només superficial.

| Instagram, @princeandprincessofwales

El dol etern de Harry amb la figura de la seva mare

La idealització de Diana de Gal·les és un punt clau per entendre l'actitud de Harry. “Ell sent que si estima Camila, traeix el dolor de la seva mare”, explica Ferreiro. Aquest conflicte de lleialtats l'ha portat a verbalitzar el seu ressentiment en entrevistes i memòries.

“Camila és perillosa”, “va deixar cadàvers pel camí” o “era la dolenta”, són algunes de les dures frases que Harry ha pronunciat. Al seu llibre, li va dedicar dures paraules a la seva "madrastra", com ell mateix l'ha anomenada. Per a l'experta, Harry no ha tancat el seu dol i continua veient en Camila la culpable del seu dolor.

| Instagram, @princeandprincessofwales

El silenci de Camila i el futur incert del vincle

Ferreiro assegura que Camila ha optat sempre per la diplomàcia, sense intervenir en els conflictes de Harry amb Carles i Guillem. Tanmateix, aquesta postura no ha suavitzat la relació. “Camila mai no respondrà mediàticament i la ferida de Harry continua oberta”, sentencia.

Per a la psicòloga, no hi ha indicis que aquest vincle trencat es pugui reparar en el futur. Harry continua atrapat en un dol etern i Camila seguirà mantenint-se en un silenci absolut. Buckingham Palace observa des de la distància com aquesta fractura familiar roman sense solució, tot i que podria estar influint en la relació entre Harry i Carles III.