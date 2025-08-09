El príncep Harry no aguanta i confessa la veritat sobre el príncep Andreu

El príncep Harry i el príncep Andreu han estat, constantment, sota el focus mediàtic, encara que per raons molt diferents. L'un, intentant construir la seva pròpia història lluny de la institució i parlant d'haver estat "el recanvi". I l'altre, embolicat en polèmiques que han generat enuig arreu del món i que no cessen.
Encara que el Palau Reial intenti ocultar les tensions familiars mitjançant protocols i aparences de cordialitat familiar, aquestes traspassin les portes de Palau. I el príncep Harry no sol quedar-se callat quan alguna cosa el molesta; ara, el protagonista ha estat el seu oncle, el príncep Andreu.
Harry no va perdonar l'atac del seu oncle a l'esquena
El llibre L'ascens i la caiguda de la Casa de York revela un episodi inèdit entre Harry i Andreu. Durant una reunió familiar el 2013, Harry hauria anomenat “covard” el seu oncle després d'assabentar-se d'un comentari groller que aquest va fer a l'esquena. L'altercat va encendre les tensions internes en una família que ja arrossegava diferències ocultes.
L'obra també detalla com Andreu va intentar frenar la publicació pressionant diplomàtics i contactes propers. Malgrat les amenaces legals, la informació va sortir a la llum, situant el duc de York, una vegada més, al centre d'un escàndol.
Comentaris sobre Meghan Markle i el descontentament de Harry
No va ser només un comentari sobre Harry el que va desfermar la fúria del duc de Sussex. Segons el llibre, Andreu també hauria fet observacions despectives sobre Meghan Markle abans del seu casament amb Harry. Encara que l'entorn de Harry nega que arribessin a enfrontar-se físicament, les paraules van calar fondo.
Fonts properes asseguren que, per a Harry, les declaracions del seu oncle no només eren una falta de respecte cap a ell. Ho considerava un atac directe a tota la seva família. L'allunyament entre tots dos no és recent, però aquest episodi hauria estat el punt de no retorn.
El passat fosc d'Andreu torna a sortir a la llum
Les revelacions sobre Andreu van molt més enllà dels seus comentaris privats. El llibre detalla episodis com el seu comportament al Jubileu de Diamant a Tailàndia, on va ser vist rebent més de 40 dones a la seva suite d'hotel. Testimonis asseguren que l'entrada i sortida de dones era contínua, generant sorpresa entre el personal.
Fins i tot Jeffrey Epstein el va esmentar, entregant paraules contundents sobre Andreu. "A ell li agrada involucrar-se en coses que són perverses fins i tot per a mi, i jo soc el rei de la perversió!" Les paraules del finançador difunt acusat de pedofília tornen a posar el duc sota la lupa, revivint acusacions que no desapareixen.
Tot i que la investigació de l'FBI va ser arxivada, advocats com Spencer Kuvin asseguren que Andreu continua en risc. "No crec que pugui dormir tranquil", va afirmar el lletrat. Harry, en cridar el que pensava sobre Andreu, no només s'estava desfogant; aquesta podria haver estat una senyal que ja no estava disposat a encobrir els secrets de Palau.