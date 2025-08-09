El rey Carlos III y la reina Camila, muy impresionados: nueva boda y nueva familia

El rey Carlos III y la reina Camila, el último tiempo, se han visto envueltos en titulares no muy alegres. Entre compromisos oficiales, tensiones familiares y enfermedades, cada información que surge en su entorno acapara titulares. Ahora, continúan en el centro de los focos mediáticos, pero esta vez, el motivo es positivo.

Hay ocasiones en las que las sorpresas vienen cargadas de buenas novedades. Y esta vez, la confirmación de una boda que se acerca ha puesto una nota de optimismo en el Palacio Real. El protagonista ha dado un paso que nadie esperaba, pero que ha sido recibido con alegría en Buckingham.

| Europa Press

La boda que llega en el momento más inesperado

Peter Phillips, es sobrino del rey Carlos III hijo de la princesa Ana y, ha anunciado su compromiso con Harriet Sperling. El anuncio ha generado sorpresa, pero no porque fuera un secreto. Desde hace meses, Peter y Harriet han compartido con la familia real en eventos de alto perfil.

Tras más de un año de relación, la pareja ha decidido dar el siguiente paso. La información ha sido confirmada por la revista HELLO! y ha sido recibida con entusiasmo por parte de la familia Windsor. Peter y Harriet se conocieron en 2023 durante un evento deportivo infantil.

Desde el primer momento, su relación ha sido construida lejos de los focos, aunque su presencia ha generado expectación. En 2024, hicieron su primera aparición pública como pareja en los Badminton Horse Trials y poco después en Royal Ascot. Harriet Sperling es enfermera pediátrica en el NHS británico y madre de una niña llamada Georgia y ha conquistado a la prensa por su estilo humano y elegante.

| Europapress

Carlos III y la reina Camila sorprendidos por la nueva familia

Peter siempre ha mantenido un perfil bajo, alejado de los títulos y las funciones oficiales. Por decisión de sus padres, nunca ha ostentado distinciones reales. Esto le permitió desarrollar su carrera profesional en el mundo de la organización de eventos deportivos.

Sin embargo, su vinculación con el Palacio Real sigue siendo fuerte. Muy cercano a su madre, a su tío Carlos III y a sus primos, es una figura muy querida dentro de la familia. Su compromiso con Harriet es visto como un paso importante en su vida personal, pero también como un símbolo de continuidad familiar.

| Europa Press

Por ahora, no se ha anunciado la fecha oficial de la boda, aunque podría celebrarse entre finales de 2025 y principios de 2026. Esta boda podría ser una oportunidad para reunir de nuevo a toda la familia real. Sin embargo, las tensiones familiares añaden incertidumbre.