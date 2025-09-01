El rei Carles III pren una decisió amb el príncep Harry que gairebé ningú esperava

El rei Carles III ha sorprès amb una determinació que afecta directament el príncep Harry i que no ha deixat indiferent ningú. Enmig de les especulacions pel retorn del duc de Sussex al Regne Unit, s’havia parlat de reconciliació entre pare i fill. Tanmateix, el que realment ha cridat l’atenció ha estat el moviment que el monarca ha fet en relació amb la seguretat del príncep.
El retorn de Harry, previst per a la setmana vinent, ha despertat tota mena de rumors i comentaris. El duc viatjarà a Londres per assistir al lliurament de premis de WellChild, la fundació benèfica que dona suport a infants amb malalties greus. La gran incògnita era quin paper jugaria la Casa Reial entorn de la seva visita, i ara ja s’ha conegut la decisió del rei.
Carles III ha pres la resolució que Harry no comptarà amb la seguretat de la Casa Reial durant la seva estada al Regne Unit. La notícia ha sorprès perquè s’esperava que, donada la naturalesa pública de les seves aparicions, el monarca optés per garantir la seva protecció oficial. Al contrari, el fill menor de Diana de Gal·les haurà d’organitzar la seva pròpia seguretat privada, una mesura que posa de manifest la distància que encara existeix amb la seva família.
Una batalla legal que redefineix la posició de Harry dins la monarquia
Aquest desenllaç s’entén millor si es recorda la batalla judicial que el príncep va mantenir contra el Ministeri de l’Interior britànic. El príncep Harry havia apel·lat en diverses ocasions la retirada de la seva seguretat després de l’anomenat 'Megxit', al·legant que la seva vida i la de la seva família corrien riscos. Tanmateix, els tribunals van rebutjar les seves apel·lacions i finalment van confirmar que no comptava amb dret a la mateixa protecció que gaudeixen els membres actius de la família reial.
La decisió del rei Carles III s’emmarca, per tant, en un context de tensions acumulades. No es tracta únicament d’un tema de seguretat, sinó d’un missatge simbòlic sobre el lloc que Harry ocupa avui a la monarquia. El príncep, tot i continuar sent fill del sobirà, ha quedat al marge de la institució i ja no gaudeix dels privilegis que va tenir en el passat.
La intensa agenda del príncep Harry a Londres sense suport del rei Carles III
Mentrestant, l’agenda de Harry a Londres no serà menor. Ha pronunciat un discurs a la gala benèfica i s’ha deixat veure amb organitzacions i mecenes que han donat suport a la seva feina durant anys. No obstant això, l’absència d’una retrobada amb el seu pare i el suport de la Casa Reial ha fet que el focus se centri en aquesta decisió que pocs anticipaven.
El retorn del duc ha posat de relleu, una vegada més, les esquerdes en la relació amb la seva família. El gest de Carles III en no concedir-li seguretat oficial ha estat interpretat com una mesura distant. I encara que el príncep Harry seguirà endavant amb els seus compromisos, l’ombra d’aquesta negativa ha marcat el que havia de ser un viatge centrat únicament en la cosa benèfica.