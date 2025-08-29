Logo xcatalunya.cat
La Casa Reial confessa el pla de la reina Sofia i respon a la gran pregunta del mes

L'agenda institucional de la reina Sofia genera expectació i la Casa Reial ofereix detalls clau sobre ella

per Alba Fabián

La Casa Reial ha revelat recentment el pla de la reina emèrita Sofia i, al mateix temps, ha respost a la gran pregunta que molts es feien des de fa temps. Després d'un estiu ple de rumors i especulacions, finalment s'ha aclarit com s'organitzaran els seus compromisos pròxims. La publicació de l'agenda reial mostra ara amb claredat quines activitats tindrà la reina en les setmanes vinents.

La publicació oficial de l'agenda reial després de les vacances, que abasta de l'1 al 7 de setembre, ha deixat clar que el rei Felip VI té nombroses cites programades. Per contra, la reina Letícia no té compromisos oficials, i la reina Sofia roman totalment absent a l'agenda pública. Això ha generat especulacions sobre els motius que expliquen aquesta absència prolongada de la mare del rei.

La infanta Sofia, Rafa Nadal i la reina Sofia elegantment vestides conversen a l’aire lliure durant un esdeveniment social.
La reina Sofia a la recepció de Marivent, la seva darrera aparició pública | Europa Press

L'última aparició de Sofia va ser a la tradicional recepció a Marivent, esdeveniment al qual va assistir tot i la delicada salut de la seva germana Irene de Grècia. Es va arribar a dir que no acudiria enguany a Mallorca per aquest motiu, però finalment sí que hi va ser present. Des de llavors, el dubte que segueix a l'aire és: quan reapareixerà públicament la reina Sofia?

La reina Sofia, absent a l'agenda reial, prepara el seu retorn

Tot apunta que, encara que la reina no tindrà presència pública aquesta setmana, seguirà en un segon pla per cuidar la seva germana. Aquesta decisió ha estat entesa pel seu entorn com una mostra de la prioritat que la família atorga a la salut d'Irene. Per tant, s'entén que aquesta sigui la raó principal per la qual no participi en cap acte oficial pròximament.

Dona gran amb vestit blau saludant amb la mà i somrient mentre diverses persones l’envolten en un esdeveniment formal
La reina Sofia prepara el seu retorn a la vida pública després d’un temps allunyada | Europa Press

No obstant això, la Casa Reial ha avançat que la reina Sofia té previst reaparèixer la setmana següent, l'11 de setembre. El seu retorn serà a la cerimònia de carada de la fragata F-111, batejada com a 'Bonifaz'. Aquesta notícia confirma que, encara que ara la seva activitat sigui reduïda, la reina emèrita reprèn a poc a poc els seus compromisos oficials.

El motiu de l'absència prolongada de la reina Sofia

Finalment, la Casa Reial ha esvaït els dubtes sobre l'aturada a l'agenda de Sofia i ha deixat clar que la seva absència respon a un compromís familiar. Així, la gran pregunta del mes sobre quan tornaria la mare del rei a la vida pública ja té resposta oficial. Queda per veure com serà la seva reaparició i l'acollida que tindrà.

Finalment, tot sembla indicar que, després d'aquest període de discreció, la reina Sofia seguirà compaginant les seves obligacions institucionals amb l'atenció a la seva família. La Casa Reial ha enviat així un missatge de normalitat, apuntant que l'activitat pública de la reina emèrita continuarà quan les circumstàncies ho permetin.

