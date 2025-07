Confirmat: S'apropa, així serà la reconciliació entre Carles III i el príncep Harry

Des de la llunyana sortida d'en Harry el 2020, la fractura entre el marit de Meghan Markle i la Corona britànica ha estat notícia constant. Tanmateix, alguna cosa va canviar dimecres 9 de juliol de 2025, quan els seus assessors més pròxims van creuar per primer cop en anys els seus respectius camins en un club de Londres. Una trobada inesperada, informal i sense protocol, que obre una porta a la reconciliació.

La trobada clau en un club londinenc

Va ser al Royal Over-Seas League, a pocs passos de Clarence House, on Tobyn Andreae, secretari de comunicació del rei Carles III —patró del lloc—, va brindar juntament amb Meredith Maines i Liam Maguire, de l'equip d'en Harry, en una conversa que no va seguir un guió preestablert. Segons fonts, “no hi va haver agenda formal, només unes copes i temes que ambdues parts volien abordar”; una primera espurna de conversa després d'anys de silenci.

Reaccions oficials: prudència i esperança mesurada

Cap de les dues bandes ha confirmat oficialment el contingut de la trobada. L'entorn d'en Harry va negar haver filtrat la informació, tot i que ambdós costats van expressar la seva frustració per la difusió a la premsa. Mentrestant, mitjans de la corona recalquen que, malgrat l'optimisme, continuaran sent necessaris passos discrets i confiança real en ambdues parts.

Antecedents i context: dècades de tensions acumulades

La ruptura es va intensificar després de la decisió de 2020 d'en Harry i Meghan de renunciar als seus deures reials, mudar-se als EUA i protagonitzar entrevistes i projectes mediàtics crítics, com el documental de Netflix i el llibre Spare Vanity. Al maig d'aquest any, en Harry va tornar a manifestar el seu desig de reconciliació en una entrevista amb la BBC, just després de perdre el recurs legal per recuperar la seva seguretat policial al Regne Unit.

A això s'hi va sumar la notícia recent del diagnòstic de càncer del rei Carles, fet que l'hauria motivat a apropar-se al fill menor amb més sensibilitat.

Què pot venir a partir d'ara?

L'any 2027, els Jocs Invictus a Birmingham podrien ser l'escenari ideal per a una aparició pública conjunta. En Harry ja hauria convidat el seu pare i més membres de la família a participar-hi. Tanmateix, és probable que en William i la Kate continuïn mantenint la distància; se sap que el Príncep de Gal·les no va ser consultat ni va assistir a la reunió d'assessors, i manté una postura ferma sobre com hauria d'avançar el seu germà.

L'opinió dels experts: calma amb determinació

Analistes de la reialesa subratllen que qualsevol procés d'apropament serà lent i condicionat a la discreció. Filtrar detalls podria malmetre la confiança. Però, segons ells, que hi hagi hagut aquest diàleg indirecte ja és un missatge: ambdós volen avançar, encara que ningú sap amb quina velocitat ni fins on.

Una trobada que convida a l'optimisme

Aquesta trobada, sense etiquetes ni càmeres, convida a pensar que l'estratègia oficial ha canviat: de portes tancades a gestos subtils però palpables. Avui s'obre una via diplomàtica real. Però si aquest canal es traduirà en una retrobada més formal o pública, encara està per veure.

Veurem aviat el príncep Harry i el rei Carles III junts en un acte oficial? Mentre això passa, seguim atents als passos que facin els assessors, perquè potser ja estan construint un nou pont a la monarquia moderna.