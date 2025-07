El punt clau de la ruptura entre el príncep Harry i el seu pare, Carles III

Sembla que fos ahir quan el món es va paralitzar davant l'anunci de la sortida del príncep Harry i Meghan Markle de la Família Reial britànica. El 2020, els ducs de Sussex van decidir emprendre un camí propi lluny dels murs del palau, buscant una nova vida als Estats Units al costat del seu primogènit, Archie. Lilibet encara no havia nascut.

Una sortida que va causar un profund impacte a la família, especialment a la seva àvia. La Reina Isabel II mai va acabar d'entendre la decisió dels ducs de Sussex.

Des de llavors, rius de tinta han corregut sobre les veritables causes d'aquesta decisió sense precedents. Tanmateix, ha estat el mateix Harry qui, amb una honestedat colpidora, ha posat nom i cognoms al punt d'inflexió que va dinamitar la relació amb el seu pare, l'actual rei Carles III.

La ferida que va marcar un abans i un després no es va forjar en discussions palatines ni en desacords sobre el futur de la monarquia, sinó en el silenci. Un silenci que, per a Harry, va ser ensordidor i que va tenir com a epicentre l'assetjament i enderrocament que va patir la seva esposa per part de la premsa sensacionalista britànica. Durant una recent aparició al Nexus Global Summit a Nova York, el duc de Sussex no es va estar de dir les coses pel seu nom. Davant d'una audiència de figures influents, el seu discurs sobre salut mental es va tornar profundament personal, revelant la que considera la traïció definitiva del seu pare.

L'assetjament a Meghan i la indiferència d'un pare

Tot es remunta a la gira oficial dels ducs per Sud-àfrica el 2019. Aquell viatge, que havia de ser una celebració de la seva tasca, es va convertir en un malson mediàtic. Meghan, mare primerenca, es va veure al centre de l'huracà, convertida en el blanc de crítiques ferotges i titulars malintencionats que l'atacaven sense pietat. El mateix Harry, en un comunicat d'una duresa inusual, va arribar a comparar la situació amb la persecució que va patir la seva mare, la princesa Diana, afirmant que el seu "més gran temor era que la història es repetís".

En tornar al Regne Unit, la situació va empitjorar. L'assetjament va ser tal que la parella, sentint-se desprotegida, va emprendre accions legals. Però mentre Meghan s'enfonsava emocionalment, des de la Casa Reial britànica, i concretament des de l'oficina de l'aleshores príncep de Gal·les, la resposta va ser la inacció. Carles no només no va defensar públicament la seva jove, sinó que tampoc va fer cap gestió per frenar la campanya de desprestigi.

Per a Harry, aquesta manca de suport va ser imperdonable. "La meva esposa, en aquella època, era la persona més difamada del món", va sentenciar a Nova York, deixant clar que la indiferència del seu pare va ser el cop de gràcia a la seva relació.

De la decepció a l'acció: la Fundació Archewell

La profunda decepció i el dolor experimentat van ser, paradoxalment, el motor d'un nou propòsit. Harry va confessar que la fundació que presideix juntament amb Meghan, Archewell, va néixer directament d'aquesta experiència traumàtica. El seu objectiu es va centrar a combatre l'aïllament social i promoure un entorn digital més segur, motivat després de conèixer pares que havien perdut els seus fills a causa de l'assetjament a les xarxes socials. El que molts van veure com un caprici o una crisi d'identitat, per al príncep va ser una qüestió de supervivència.

En les seves paraules es percep una tristesa que va més enllà de l'enuig. És la decepció d'un fill que esperava l'empara del seu pare i va trobar un mur de silenci. El silenci de Carles III, que molts analistes de la casa reial britànica interpreten com una estratègia calculada per no avivar el foc mediàtic, va ser per a Harry la confirmació que no podia criar la seva família en un ecosistema que permetia atacs tan brutals cap a la seva esposa amb el consentiment tàcit dels seus.