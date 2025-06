Les quatre filles de Judit Mascó i les seves quatre feines que desconeixies

Durant dècades, Judit Mascó va ser sinònim d'elegància, professionalitat i èxit en el món de la moda. Però, a diferència de moltes figures públiques que intenten projectar el seu llegat en els seus fills, la model catalana ha pres un altre rumb amb la seva família. Avui, les seves quatre filles adultes —la Maria, la Paula, la Romita i Clara— han decidit allunyar-se de l'aparador de les passarel·les per construir la seva identitat des de zero.

En una entrevista recent, Mascó ho va deixar clar: cap de les sevla es filles ha volgut ser “la filla de la model”, i això li produeix orgull. Perquè si alguna cosa ha transmès Judit a les seves filles, més enllà de la genètica afavorida, ha estat la importància de l'autenticitat i l'amor per allò que un fa. I això ha marcat profundament el rumb de les seves filles.

Maria, l'artista que va dir “no” a la passarel·la

La Maria, la gran, de 26 anys, va ser qui més a prop va estar de seguir els passos de la seva mare. Va fer alguns treballs puntuals per a marques com Custo Barcelona, però aviat va comprendre que no era el seu camí. “No se sentia feliç fent-ho”, confessa Mascó. Conscient que la seva oportunitat venia donada pel seu cognom, va optar per buscar el seu camí en un altre terreny: l'art plàstic.

| Instagram

La segona filla, la Paula, també ha triat un camí artístic, però diferent: el de la interpretació. Tot i que va estudiar Humanitats, la seva vocació actoral l'ha portada a participar en sèries compromeses i de tall juvenil com SKAM, Cuco o Autodefensa. A les seves xarxes socials, es mostra lliure, creativa i coherent amb la seva generació.

Romita, disseny amb arrels

La Romita, de 23 anys, va ser adoptada a Haití i és potser la més polifacètica del grup. Estudia Disseny a l'Escola Superior d'Art i Disseny de Barcelona, però també és una apassionada del ball i la batucada. Judit ha comentat amb tendresa i admiració com la seva filla ha integrat l'expressió artística en el seu dia a dia, sempre des de l'autenticitat.

| Instagram

La més jove, la Clara, ha trencat la tradició artística de la família. Després de cursar el batxillerat al Canadà, s'ha decantat per les ciències. Judit explica que la seva filla “ens ha sortit de ciències” i que està enfocada en estudis més tècnics. Aquesta elecció demostra que a casa no hi ha un motlle prefixat.

Una família unida, fora del focus

Darrere d'aquestes decisions hi ha també la figura d'Eduard Vicente, marit de la Judit i gerent del MACBA. Segons la model, ell ha estat una peça clau per mantenir la família allunyada dels focus, permetent que les seves filles creixessin amb normalitat, tot i tenir una mare famosa.

La Judit i l'Eduard van formar una “pinya” per donar a les seves filles l'espai necessari per construir la seva identitat lluny de l'aparador públic. En una època en què abunden els "nepo babies" —fills de famosos que hereten fama sense mèrit—, les filles de Judit Mascó destaquen per haver fet tot el contrari.

No només han rebutjat el camí fàcil de les passarel·les, sinó que han demostrat que el veritable talent no s'imposa ni s'hereta, es cultiva. I en el cas de les Mascó-Vicente, floreix amb llum pròpia.