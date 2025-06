Ni el Camp Nou ni la Rambla: El lloc de Barcelona que més agrada a Anna Lewandowska

El FC Barcelona no només és una fàbrica de futbol, sinó també d'històries personals que captiven l'aficionat. Quan un equip guanya, els seus jugadors i famílies es converteixen en part del paisatge emocional de la ciutat. I en aquest cas, ningú representa millor aquesta fusió entre futbol, estil de vida i proximitat amb la gent que Anna Lewandowska, esposa de Robert Lewandowski.

Des que el davanter polonès va fitxar pel Barça, la parella i les seves filles, Laura i Klara, han demostrat estar més que integrats en la vida catalana. No és només una etapa professional: és una vida construïda amb gust i estima a cada racó de Barcelona.

Des de la graderia fins al cor de la ciutat

Robert Lewandowski ha brillat sobre la gespa, però la seva família ha sabut conquerir també les xarxes socials i el dia a dia de la ciutat. Anna, entrenadora, nutricionista i influencer, ha anat deixant empremta a cada barri que trepitja, i a cada contingut que comparteix a Instagram.

| @annalewandowska, XCatalunya

La veritat és que la parella no ha trigat a formar part de l'imaginari barceloní. Se'ls ha vist passejar pel Born, per la Barceloneta, per Sarrià, per Gràcia… I sempre amb una actitud oberta, propera i agraïda per l'acollida de la ciutat.

Barcelona, una ciutat per quedar-s'hi

Fa tot just uns dies, la mateixa Anna va revelar que el seu pla és continuar vivint a la capital catalana fins i tot quan Robert es retiri del futbol professional. Una confessió que va sorprendre molts, però que encaixa perfectament amb la manera com s'han integrat.

| ACN, @annalewandowska, XCatalunya

"Ens quedarem aquí", va dir en una ocasió recent, "perquè Barcelona ja és casa nostra". Una frase que demostra fins a quin punt la família Lewandowski ha connectat amb l'estil de vida mediterrani, el seu clima, la seva gastronomia… i la seva gent.

Una sessió de preguntes molt reveladora

Va ser en una ronda de preguntes i respostes a Instagram on Anna Lewandowska va acabar de confirmar el que tothom sospitava: la seva relació amb la ciutat és profunda i personal. Entre les preguntes més destacades n'hi va haver una sobre com reacciona quan un fan s'hi acosta: “Sempre és agradable. Estic encantada de parlar o fer-me una foto si el temps ho permet”

Tanmateix, hi va haver una qüestió que es va endur tota l'atenció. Algú li va preguntar: “Quin és el teu lloc preferit de Barcelona?” Durant uns segons, els seus seguidors es van dividir entre qui apostava per algun restaurant chic, un racó amagat del Gòtic o fins i tot el Camp Nou. Però la seva resposta va ser tant natural com contundent.

El seu gimnàs, Edan Studios, és el projecte personal que va obrir amb il·lusió després d'instal·lar-se a Barcelona, i en el qual ha bolcat tota la seva experiència com a atleta i emprenedora. Per a ella, Edan Studios no és només un gimnàs. És un espai de trobada, d'esforç, de salut i de comunitat.

Molt més que la dona d'un golejador

Anna Lewandowska no és una WAG convencional. Té carisma, formació, una legió de seguidors fidels i un vincle real amb la ciutat. Mentre el seu marit suma gols, ella suma passes fermes en el seu propi camí, amb el suport de milers de dones que veuen en ella un exemple de constància i energia.

I ara ja ho sabem: el seu racó preferit de Barcelona no és al mar ni a la muntanya. És entre peses, música, suor i bona vibra. És a Edan Studios.