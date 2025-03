Judit Mascó es mossega la llengua en parlar de Demi Moore: 'No et...'

En una recent entrevista al programa 'Al cielo con ella', presentat per Henar Álvarez, la reconeguda model i presentadora catalana Judit Mascó va compartir les seves reflexions sobre la pressió estètica i l'envelliment en el món de la moda i l'espectacle. Amb 55 anys i una carrera que l'ha portat des de les passarel·les internacionals fins a la televisió, Mascó va abordar temes sensibles relacionats amb la imatge i l'autoestima.

Què ha passat?

Durant la conversa, Henar Álvarez va esmentar l'actriu Demi Moore, de 62 anys, destacant la seva aparença juvenil i qüestionant si els esforços per mantenir una imatge perfecta valen la pena. Davant d'això, Mascó va expressar el seu punt de vista sense referir-se directament a Moore, però deixant clara la seva postura sobre els excessos en la recerca de l'eterna joventut.

"La meva opinió és que aquest camí dels excessos no et porta a res de bo", va afirmar la model. Va destacar la importància de treballar en l'autoestima i acceptar el pas del temps com una cosa natural i bonica. "No és dolent aparentar edat. Quan veig fotos en què no es distingeix qui és la mare i qui és la filla, em fa una mica de vergonya; no és natural ni lògic", va afegir.

Aquestes declaracions de Mascó posen de manifest la pressió que moltes dones, especialment en la indústria de l'entreteniment, senten per mantenir una aparença juvenil, sovint recorrent a procediments estètics que poden alterar la seva identitat.

Una entrevista amb molt impacte

L'entrevista ha generat diverses reaccions a les xarxes socials i mitjans de comunicació. Molts usuaris han aplaudit la sinceritat de Mascó i la seva defensa de la bellesa natural i l'acceptació de l'envelliment. Alguns han assenyalat que les seves paraules conviden a una reflexió sobre els estàndards de bellesa imposats per la societat i la indústria.

D'altra banda, hi ha qui interpreta els seus comentaris com una crítica indirecta a figures públiques que han optat per intervencions estètiques per mantenir una aparença juvenil. Encara que Mascó no va esmentar noms específics, l'al·lusió a fotografies en què és difícil distingir entre mare i filla ha portat a especulacions sobre a qui podria referir-se.

És important destacar que, encara que la model va expressar la seva opinió personal, també va reconèixer la pressió que existeix en la seva professió per mantenir una imatge determinada. No obstant això, va emfasitzar la necessitat de trobar un equilibri i no caure en excessos que puguin afectar la salut física i emocional.