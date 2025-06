Greu problema entre Meghan Markle i el príncep Harry: separació a la vista

El que una vegada va ser la història d'amor moderna que va enlluernar el món ara trontolla perillosament. El príncep Harry i Meghan Markle afronten avui una crisi que amenaça d'ensorrar no només la seva relació, sinó tot l'entramat econòmic que els sosté.

Des que el 2020 van renunciar als seus deures reials i es van traslladar als Estats Units, els ducs de Sussex han estat al centre de l'atenció global. Les seves entrevistes amb Oprah Winfrey, els seus documentals a Netflix, el seu contracte amb Spotify i les seves aparicions públiques acuradament seleccionades els van servir per crear una marca milionària, basada en una narrativa de llibertat, lluita contra el sistema i superació.

Però aquesta maquinària comença a mostrar esquerdes. Les aparicions conjuntes s'han reduït dràsticament, i les fonts properes a la parella coincideixen en el mateix: Meghan i Harry ja no estan tan units com abans. La química visible en els seus primers anys d'exili ha estat substituïda per silencis, distàncies i decisions empresarials.

| Instagram

El matrimoni convertit en empresa

La dada més reveladora ha sortit recentment a la llum: Meghan Markle hauria pactat una clàusula de separació per valor de 80 milions de dòlars. Un acord que no només li asseguraria un elevat nivell de vida després d'una possible ruptura, sinó que li permetria conservar el títol de duquessa de Sussex i la custòdia exclusiva dels seus fills, Archie i Lilibet.

I aquí entra la gran pregunta: estan encara junts per amor o per interès? La resposta no és senzilla. Meghan Markle ha sabut construir una imatge pública amb un enorme impacte, però aquesta imatge està inevitablement lligada al seu passat com a membre de la monarquia britànica.

| Instagram, XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

La pressió de la indústria mediàtica

En el món de l'entreteniment i la influència, la narrativa ho és tot. I la història d'una parella que va trencar amb les regles de la reialesa i que es va erigir com a símbol d'independència, és rendible. Si aquesta història s'esfondra, es perd molt més que una relació personal: es perd una font d'ingressos sostinguda en el temps.

Per això, diversos analistes apunten que el matrimoni podria estar mantenint-se més per obligació comercial que per una veritable connexió emocional. Separar-se suposaria reescriure el relat des de zero, i les conseqüències econòmiques d'aquesta decisió serien devastadores. En seguir junts, encara que sigui amb fins estratègics, hi ha la clau per preservar el seu imperi.

La relació, en mans del negoci

La tensió entre l'emocional i l'empresarial és evident. Alguns observadors assenyalen que Harry se sent cada cop més fora de lloc en el món mediàtic de Hollywood, mentre que Meghan s'hi aferra. Aquesta bretxa podria estar agreujant la distància entre tots dos.

Però mentre la seva marca comuna continuï generant ingressos i projecció internacional, les possibilitats que prenguin camins separats continuen sent incertes. Tots dos són conscients que una ruptura podria col·lapsar l'estructura de negocis, contractes i relacions públiques que han construït durant els darrers anys.

I per ara, el més important és això: malgrat tots els rumors, Meghan Markle i el príncep Harry segueixen junts. No perquè l'amor estigui en el seu millor moment, sinó perquè —almenys de moment— continuar sent una parella és la seva inversió més gran i rendible.