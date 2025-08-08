Una psicòloga assenyala el motiu pel qual Meghan Markle fa el que vol amb Harry

La història dels ducs de Sussex sembla un guió escrit per no deixar de generar titulars. Més de cinc anys després del "Megxit", la decisió que va sacsejar els fonaments de la monarquia britànica, la parella continua sent un focus inesgotable de polèmiques i anàlisis. MentreMeghan Markle celebrava recentment el seu 44 aniversari, consolidant la seva nova vida a Califòrnia, molts continuen preguntant-se per la veritable naturalesa de la seva relació amb el príncep Harry i el poder que exerceix sobre ell.
Lluny de ser un simple conte de fades modern o una rebel·lió per amor, la dinàmica de la parella podria tenir arrels psicològiques molt més profundes. Una experta ha posat sobre la taula una teoria que donaria sentit a l'aparent facilitat amb què Meghan ha guiat els passos del seu marit, allunyant-lo completament de la seva família i de la institució que un dia estava destinat a representar.
L'anàlisi d'una experta: víctima d'un trauma o d'una estratègia?
La psicòloga Lara Ferreiro, coneguda per les seves anàlisis sobre relacions de parella, ha aportat llum sobre quin podria ser el factor clau en aquesta complexa equació. Segons l'especialista, la influència de Meghan no s'entendria sense tenir en compte la ferida més profunda del príncep Harry: la pèrdua de la seva mare, Diana de Gal·les.
Ferreiro suggereix que en la ment del duc, Meghan s'ha convertit en "la nova Diana", una figura protectora i rebel que, com la seva mare, es va enfrontar al sistema.
Aquesta percepció, nascuda d'un trauma infantil no resolt, hauria creat una vulnerabilitat que Meghan, segons la psicòloga, ha sabut aprofitar. "L'utilitza, és absolutament psicòpata", afirma Ferreiro amb contundència.
L'experta sosté que l'objectiu principal de l'exactriu sempre va ser assolir la fama a través d'una figura de renom, i en Harry va trobar el candidat perfecte. La narrativa de rescatar-la d'una premsa hostil i d'una família reial encotillada hauria estat el vehicle ideal per materialitzar les seves ambicions personals, enduent-se'l als Estats Units.
El problema, segons aquesta anàlisi, és que "Harry no ha sabut posar límits". En el seu afany per protegir la seva esposa per no repetir la tràgica història de la seva mare, hauria cedit en tots els fronts, incloent-hi el més dolorós: el familiar. La màxima que "la família va per davant" s'hauria desdibuixat davant la promesa d'una nova vida dissenyada a mida per Meghan.
L'eco de Diana en la guerra contra els Windsor
La teoria que Harry veu Meghan com una reencarnació de Diana té conseqüències directes en la seva relació amb la resta de la Família Reial. Si Meghan ocupa el paper d'heroïna, altres membres han d'assumir, per defecte, el de dolents.
Lara Ferreiro apunta directament a la reina Camilla, a qui Harry "veu com la dolenta". Aquesta visió no només alimenta el rancor cap a la seva madrastra, sinó que justifica l'escissió familiar com una batalla del bé contra el mal.
En aquest relat, la figura de Kate Middleton, la princesa de Gal·les, també serveix com a contrapunt. Mentre que Kate i la mateixa Camilla han optat per un rol secundari i discret, entenent que a la monarquia "és millor que no parlin de tu", Meghan, segons Ferreiro, "volia ser la protagonista del conte". Aquesta ambició, que va xocar frontalment amb les tradicions dels Windsor, va acabar convertint-la en l'antagonista perfecta per a la premsa britànica i per a la mateixa institució.
Projectes a Hollywood i una reconciliació que no la inclou
Mentre el debat sobre la seva dinàmica de parella continua obert, els Sussex continuen construint el seu imperi mediàtic des de Montecito. Meghan ha llançat la seva nova marca d'estil de vida, American Riviera Orchard, i tots dos continuen amb els seus milionaris projectes per a Netflix, que inclouen una sèrie sobre polo i una altra sobre cuina i jardineria.
Aquests moviments demostren que el seu pla de monetitzar el seu estatus de royals renegats segueix vent en popa.
Tanmateix, alhora que la seva marca personal es reforça, la bretxa familiar sembla insalvable, almenys per a Meghan. Els últims rumors apunten a un tímid acostament entre el príncep Harry i el seu pare, el rei Carles III, però en aquestes converses el nom de la duquessa ni tan sols apareix. La reconciliació, si arriba a produir-se, sembla tenir una condició implícita: que Meghan Markle es mantingui al marge.