Leonor diu prou: Gir de 180 graus que no agradarà a Letícia Ortiz

Als passadissos del poder, les revolucions no sempre s’anuncien amb grans titulars, sinó amb gestos subtils carregats de significat. La princesa Leonor està protagonitzant una d’aquestes rebel·lions silencioses, una que es lliura en el terreny més visible i analitzat de tots: el seu armari.
L’hereva al tron ha iniciat un nou capítol en la construcció de la seva imatge, un camí que ha decidit recórrer amb les seves pròpies regles i, el més important, sense la tutela estilística que fins ara la vinculava directament a la seva mare, la reina Letícia. L’excessiu control de Letícia genera baralles constants amb la princesa. Fins i tot la seva germana Sofia s’ha rebel·lat.
Aquest moviment, que podria semblar menor, és en realitat una declaració d’intencions en tota regla. Leonor es prepara per ser reina i, amb això, assumeix el control total de la seva narrativa. El primer pas ha estat prendre les regnes del seu vestuari, un llenguatge no verbal amb el qual comunicarà qui és i qui vol ser davant el món.
L’adeu a l’ombra estilística de la reina Letícia
La decisió ha estat meditada i ferma: la princesa Leonor ha prescindit dels serveis de l’estilista que compartia amb la seva mare. Es tracta d’una professional de la màxima confiança de la reina Letícia, no només en l’àmbit laboral, sinó també en el personal.
La seva presència a l’equip de Leonor era vista com una extensió natural del control de la Reina, una manera d’assegurar que la imatge de l’hereva fos impecable i coherent amb la línia de la Corona.
Tanmateix, el que va funcionar per a una adolescent està deixant de ser adequat per a la dona en què Leonor s’està convertint. Fonts properes a palau, citades en diversos mitjans, descriuen la transició no com una ruptura conflictiva, sinó com un pas evolutiu i inevitable. Les crítiques a la vestimenta de Leonor i Sofia, per no correspondre a les de noies de la seva edat, són constants.
Un nou armari per a una futura reina: més fresc i menys encotillat
El canvi no és una sorpresa per als observadors més atents. En les seves últimes aparicions públiques, ja es percebia una evolució en l’estil de Leonor. Hem vist com ha anat incorporant peces de marques més accessibles i dissenys amb un tall més contemporani, allunyant-se progressivament del classicisme que sovint caracteritza el vestuari de la seva mare.
Aquest nou rumb estilístic busca connectar amb la seva pròpia generació, la "Gen Z", mostrant una imatge més fresca, propera i menys rígida.
A les xarxes socials, on cadascun dels seus conjunts és analitzat al mil·límetre, el veredicte és unànime: el públic aplaudeix aquesta nova etapa. Els comentaris celebren que la princesa "vesteixi com una jove de la seva edat" i experimenti amb tendències actuals.
Queden enrere els conjunts excessivament formals o els vestits de tall clàssic que, de vegades, la feien semblar més gran. Ara, la veiem apostar per siluetes més fluides i colors que reflecteixen una personalitat en plena ebullició.
Tot i que des de la Casa Reial impera, com és costum, el més absolut silenci, aquesta decisió és un clar indicatiu de l’autonomia que Leonor està guanyant. Com reaccionarà Letícia? Les relacions familiars estan cada cop més deteriorades, especialment ara que Leonor s’està apropant més al seu pare. Recordem que, segons alguns cronistes, els Reis d’Espanya fan vides totalment separades.