La informació sobre Meghan Markle que corre com la pólvora a Montecito (Califòrnia)

per Angélica Oyarzún

A Montecito, Califòrnia, la tranquil·litat es combina amb el glamour d'aquells que han decidit allunyar-se del bullici. Entre ells, Meghan Markle s'ha convertit en una icona, marcant el seu propi ritme lluny dels protocols del Palau. Tot i això, els seus moviments capten constantment l'atenció d'aquells que segueixen de prop cada detall de la seva nova etapa.

Des de la seva arribada a la costa oest, la duquessa de Sussex ha demostrat que és possible reinventar-se sense renunciar a l'elegància. Meghan, juntament amb el príncep Harry, ha construït una vida on l'autenticitat i els projectes personals parlen clar. I un cop més, el seu nom torna a sonar amb força als titulars.

| Instagram, @meghan

Un rosat exclusiu i amb segell personal

Meghan ha trobat en el vi una forma elegant de connectar amb el seu públic. La seva firma As Ever ha revolucionat les xarxes amb la presentació de la seva nova creació: el Napa Valley Rosé 2024. Aquest nou vi no és un simple rosat, és tota una declaració d'estil.

El vi té un to delicat i un equilibri pensat al mil·límetre, Meghan ha volgut retre homenatge a la naturalitat de la seva primera anyada. “Amb suaus notes de fruita de pinyol, una delicada mineralitat i un final persistent”, així ho descriu la marca. El llançament va arribar al mercat tot just un dia després que Meghan celebrés el seu 44 aniversari.

| Instagram, @meghan

Al vídeo que Meghan va compartir a Instagram, se la veu recollint la collita i mostrant la data '4 d'agost de 2025', es va fer viral en qüestió de minuts. “Aquí anem!”, exclamà Meghan en obrir la primera ampolla a la línia de producció, mentre a la pantalla es llegia: “Brindem per un dia preciós. El nostre rosat de Napa ja està disponible a As Ever”.

| Instagram, @meghan

Menys alcohol, més elegància i més car

Aquesta nova edició té diferències importants respecte a l'anterior. El Napa Valley Rosé 2024 es presenta en formats de tres, sis o dotze ampolles, i s'ha de comprar a l'engròs. Però no només canvia el format, també el contingut.

La beguda conté un 1% menys d'alcohol, baixant al 13,5%, davant del 14,5% de la collita anterior. Tanmateix, el preu es manté: tres ampolles per 90 dòlars, sis per 159 i la caixa de dotze per 300. L'edició anterior es va esgotar en menys d'una hora, i tot apunta que aquesta història es repetirà.

Meghan, lluny de veure-ho com un simple negoci, ho viu com un projecte molt personal. “Potser els nostres prestatges estan buits, però el meu cor està ple”, compartí quan la primera edició es va esgotar. Ara, amb aquest nou rosat, busca continuar conquerint des de la senzillesa i el refinament.