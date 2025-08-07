Carmen Borrego, jutjada pel que ha amagat en posar-se el biquini de Terelu Campos

La promesa s'ha complert, però no com tothom esperava. Carmen Borrego ha sorprès avui a TardeAR en posar-se en directe el famós biquini de la seva germana, Terelu Campos. Aquesta promesa l'havia feta dies enrere, després de la comentada portada de Terelu a la revista Lecturas
Des de llavors, l'expectació ha estat màxima. L'audiència esperava el moment amb impaciència. Tanmateix, el que havia de ser un gest divertit ha acabat generant una onada de crítiques
Ahir no va poder ser perquè el programa es va quedar sense temps. Molts van pensar que la Carmen s'havia fet enrere però avui ha aparegut amb el biquini a la mà. Ha complert la seva paraula, ha fet el que va dir que faria però amb trampa
Indignació en directe pel que ha fet Carmen Borrego amb el biquini de Terelu Campos
Carmen Borrego s'ha posat el biquini damunt de la seva pròpia roba, no s'ha tret res. La part de dalt i la de baix han cobert directament la seva samarreta i els seus pantalons. Un gest que no ha convençut ningú i al plató ha esclatat la polèmica
Verónica Dulanto, presentadora de TardeAR, ha estat la primera a reaccionar: “Això que has fet per a l'espectador em sembla una estafa”, li ha dit en ple directe. Les seves paraules han estat taxatives i no ha estat l'única a criticar-la. Altres col·laboradors també han mostrat la seva decepció
L'audiència esperava més. Esperava un moment de televisió valent, sense filtres però la Carmen ha optat per la via segura. Ha evitat mostrar el seu cos i ha volgut esquivar la comparació
Ningú es creu les explicacions que ha donat Carmen Borrego
Davant les crítiques, la Carmen s'ha justificat: “Al plató fa molt de fred amb l'aire condicionat”, ha dit. Una excusa que ningú s'ha cregut, els seus companys l'han mirat amb escepticisme i alguns fins i tot han somrigut amb ironia. La tensió s'ha notat
El públic ha reaccionat a les xarxes socials. Molts han acusat la Carmen d'enganyar l'audiència mentre altres l'han defensada. Però la majoria ha coincidit que el gest ha perdut tota la seva gràcia i ha estat un moment televisiu fallit
Carmen Borrego ha volgut sumar-se al rebombori mediàtic de la seva germana, ha volgut tenir el seu minut de protagonisme però el resultat ha estat el contrari. Ha quedat en entredit. Ha quedat jutjada pel que ha amagat i el biquini de Terelu, un cop més, ha estat el centre de totes les mirades