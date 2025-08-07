Logo xcatalunya.cat
Dona rossa amb expressió seriosa en un plató de televisió colorit amb un requadre circular que mostra una imatge brillant i un emoji de sorpresa
Ningú no esperava el que ha amagat Carmen Borrego en posar-se el biquini de Terelu Campos | Telecinco, xcatalunya.cat
Gent

Carmen Borrego, jutjada pel que ha amagat en posar-se el biquini de Terelu Campos

Carmen Borrego ha estat jutjada pels seus companys pel que ha amagat en posar-se el biquini de la Terelu Campos

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

La promesa s'ha complert, però no com tothom esperava. Carmen Borrego ha sorprès avui a TardeAR en posar-se en directe el famós biquini de la seva germana, Terelu Campos. Aquesta promesa l'havia feta dies enrere, després de la comentada portada de Terelu a la revista Lecturas

Des de llavors, l'expectació ha estat màxima. L'audiència esperava el moment amb impaciència. Tanmateix, el que havia de ser un gest divertit ha acabat generant una onada de crítiques

Dona de cabell ros ondulat amb expressió seriosa i fons blau difuminat
Tothom està expectant per veure la Carmen Borrego en biquini | Telecinco

Ahir no va poder ser perquè el programa es va quedar sense temps. Molts van pensar que la Carmen s'havia fet enrere però avui ha aparegut amb el biquini a la mà. Ha complert la seva paraula, ha fet el que va dir que faria però amb trampa

Indignació en directe pel que ha fet Carmen Borrego amb el biquini de Terelu Campos

Carmen Borrego s'ha posat el biquini damunt de la seva pròpia roba, no s'ha tret res. La part de dalt i la de baix han cobert directament la seva samarreta i els seus pantalons. Un gest que no ha convençut ningú i al plató ha esclatat la polèmica

Verónica Dulanto, presentadora de TardeAR, ha estat la primera a reaccionar: “Això que has fet per a l'espectador em sembla una estafa”, li ha dit en ple directe. Les seves paraules han estat taxatives i no ha estat l'única a criticar-la. Altres col·laboradors també han mostrat la seva decepció

Dues dones interactuen en un plató de televisió colorit mentre un home somriu al fons i a la part inferior apareix un text que esmenta a Carmen Borrego i un biquini.
Verónica Dulanto esclata contra Carmen Borrego | Telecinco

L'audiència esperava més. Esperava un moment de televisió valent, sense filtres però la Carmen ha optat per la via segura. Ha evitat mostrar el seu cos i ha volgut esquivar la comparació

Ningú es creu les explicacions que ha donat Carmen Borrego

Davant les crítiques, la Carmen s'ha justificat: “Al plató fa molt de fred amb l'aire condicionat”, ha dit. Una excusa que ningú s'ha cregut, els seus companys l'han mirat amb escepticisme i alguns fins i tot han somrigut amb ironia. La tensió s'ha notat

Dona rossa dreta en un plató de televisió amb un fons de colors abstractes i portes negres, porta un conjunt blau i daurat amb una jaqueta clara.
Carmen Borrego ha decebut els seus companys amb la seva intervenció | Telecinco

El públic ha reaccionat a les xarxes socials. Molts han acusat la Carmen d'enganyar l'audiència mentre altres l'han defensada. Però la majoria ha coincidit que el gest ha perdut tota la seva gràcia i ha estat un moment televisiu fallit

Carmen Borrego ha volgut sumar-se al rebombori mediàtic de la seva germana, ha volgut tenir el seu minut de protagonisme però el resultat ha estat el contrari. Ha quedat en entredit. Ha quedat jutjada pel que ha amagat i el biquini de Terelu, un cop més, ha estat el centre de totes les mirades

