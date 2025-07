El moviment de Carles III perjudica la relació dels seus fills amb la reina Camilla

Des que Carles III va accedir al tron el setembre de 2022 i va anunciar que Camilla seria reina consort en la coronació de maig de 2023, el seu llegat no ha estat exempt de polèmica. Ara, un nou gir en els entrellats del testament reial amenaça d'agreujar encara més la fràgil relació dels seus fills amb la reina Camilla.

El moviment inesperat que reobre ferides

Segons informacions recents, el rei hauria revisat el seu testament per reduir al mínim legal l'herència del príncep Harry, deixant gran part del seu llegat en mans de Camilla i, eventualment, del seu fill Tom Parker Bowles. Aquesta maniobra, tot i estar dins de la legalitat britànica —un pare no pot desheretar totalment un fill, però sí limitar-ne la part—, s'interpreta com un clar suport a la seva consort i al seu llinatge personal.

Aquest gest, presumeix la premsa europea, beneficiaria indirectament Tom Parker Bowles, crític gastronòmic i figura pública recurrent en actes oficials. Alguns mitjans insinuen que Camilla hauria estat qui va motivar Carles a fer aquest pas des de l'ombra.

Herència i sentiments dividits

Els detalls del testament han caigut com una galleda d'aigua freda en la relació amb els fills de Carles. El príncep Harry ja va expressar a les seves memòries Spare la seva visió de Camilla com una figura “malvada”, cosa que va enfonsar encara més qualsevol esperança de reconciliació. Per la seva banda, Guillem també hauria manifestat recels quan es va anunciar el matrimoni el 2005, aconsellant al seu pare que no avancés amb Camilla.

La lleialtat del rei, manifestada en un repartiment patrimonial així, deixa en evidència una bretxa emocional entre el seu nucli familiar i Camilla, una ombra gairebé inadvertida pel protocol, però que ara emergeix amb força.

Reaccions oficials i repercussió mediàtica

Ni Clarence House ni Buckingham Palace han emès cap comunicat sobre aquest canvi testamentari. Tanmateix, fonts internes haurien filtrat la nova redacció del testament a mitjans com Don Balón, generant titulars que confirmen una estratègia patrimonial que afecta directament els Sussex.

A les xarxes socials, l'enrenou no s'ha fet esperar: analistes reials apunten que aquest tipus de maniobres reservades enfonsen encara més la reputació de la monarquia davant d'un públic que observa amb cautela la lleialtat, el favoritisme i el repartiment de l'herència en funció d'afinitats personals.

Context històric i reaccions familiars

Aquest episodi no és aïllat. La història moderna de la monarquia ha tingut episodis similars: des del cèlebre "Camillagate" el 1993 —una gravació de telèfon filtrada que va sacsejar la institució—, fins a l'allunyament de Harry i Guillem després de les entrevistes explosives i la publicació de Spare. L'arribada de Camilla va ser mal rebuda tant per l'opinió pública com pels fills del rei, erosionant la seva figura en el si familiar.

El que està en joc ara

Aquest ajust testamentari deixa una qüestió clara a l'aire: està protegint el rei el futur de Camilla per sobre de la línia successòria oficial? Més enllà dels diners, es tracta d'una qüestió de poder simbòlic a Buckingham. Si Camilla i el seu fill esdevenen pilars econòmics i mediàtics del llegat reial, la figura de Guillem i, sobretot, Harry, podria quedar relegada de manera irreversible.

Camilla sempre ha estat conscient del rebuig institucional que ha afrontat aquests anys. Des de la seva unió amb el príncep Carles fins a assumir el títol de reina consort, la seva trajectòria ha estat marcada per suportar les crítiques i construir legitimitat. Aquest moviment testamentari representa una jugada clau