La promesa d'Isabel II al príncep Harry que Carles III es nega a complir

La monarquia britànica, una font inesgotable de titulars i controvèrsies, torna a estar al centre de l’huracà. Quan semblava que les aigües s’estaven calmant una mica després d’anys de tensions, un secret celosament guardat per la difunta Isabel II ha sortit a la llum, sacsejant els fonaments de Buckingham Palace. Una revelació que no només reescriu un capítol clau en la història del "Megxit", sinó que també explica per què la reconciliació familiar sembla, a dia d’avui, una utopia.

Lluny de ser un simple rumor, aquesta informació prové d’una font detallada i rigorosa. L’escriptora i experta en cases reials, Concha Calleja, desvetlla al seu llibre La maldición de los Windsor un episodi fins ara desconegut que ho canvia tot. Es tracta d’una promesa, un pacte íntim entre una àvia i el seu nét, que oferia una sortida d’emergència al príncep Harry i a Meghan Markle.

El pacte secret de Windsor: la porta oberta que Isabel II va deixar al seu nét

Per entendre la magnitud d’aquesta revelació, hem de retrocedir al moment més convuls de la història recent dels Windsor: la sortida abrupta dels ducs de Sussex de la Família Reial.

| Instagram, XCatalunya, Canva Creative Studio

Segons narra Calleja, abans que Harry i Meghan fessin les maletes rumb als Estats Units, la reina Isabel II va mantenir un dinar privat amb el seu nét a Windsor. En aquella conversa, la monarca, mostrant una empatia que anava més enllà del seu rol institucional, li va oferir a Harry un salconduit.

No es tractava d’una simple benedicció per a la seva nova vida, sinó d’una garantia explícita. La reina li va assegurar que les portes de "La Firma" romandrien sempre obertes per a ell i la seva esposa. Si en algun moment se’n penedien o les coses no sortien com esperaven, podrien tornar.

L’objectiu principal d’Isabel II era protegir la parella, especialment Meghan, per evitar a tota costa que la història es repetís i la duquessa patís un assetjament similar al que va patir Lady Di. La sobirana va propiciar la seva marxa, però amb un bitllet de tornada assegurat a la butxaca.

| YouTube

Un tron, un funeral i un acord trencat: l’arribada de Carles III ho va canviar tot

Durant un temps, es va arribar a parlar d’un període de prova de dotze mesos perquè els Sussex reconsideressin la seva decisió. "Se’ls ha deixat molt clar que podran tornar si volen, quan estiguin preparats", publicaven alguns mitjans britànics en aquell moment, fent-se ressò de la voluntat de la reina. Tanmateix, un esdeveniment inesperat va dinamitar aquell pont de retorn: la mort d’Isabel II el 8 de setembre de 2022.

La mort de la sobirana no només va submergir el Regne Unit en un dol profund, sinó que va deixar Harry i Meghan en terra de ningú. El seu funeral, que va reunir tota la família, va ser vist com l’última oportunitat per a una reconciliació que mai va arribar.

Amb l’ascens al tron de Carles III, les regles del joc van canviar dràsticament. Aquell pacte de Windsor, un acord verbal i personal entre àvia i nét, va perdre tota la seva validesa.

| Instagram, XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Fonts properes a Buckingham Palace confirmen que el nou rei no comparteix la mateixa visió flexible que la seva mare. La promesa d’Isabel II va morir amb ella. El suport incondicional i la garantia que "sempre serien benvinguts" es van esvair, donant pas a una postura molt més rígida per part del nou monarca. La situació actual, amb una bretxa familiar que sembla insalvable, és la conseqüència directa d’aquell acord trencat.

A dia d’avui, els ducs de Sussex han assumit que un retorn a la vida reial britànica és inviable. La reina els va facilitar la sortida, però el destí li va impedir complir la seva promesa de facilitar-los la tornada. Tanmateix, algunes informacions apunten que s’estaria gestant una negociació. Encara que res serà imminent, tot requereix temps i paciència.