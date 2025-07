L'entorn del príncep Harry i Meghan Markle acaba de confirmar una trista ruptura

per Angélica Oyarzún

El príncep Harry i Meghan Markle han estat des de sempre una font inesgotable de titulars. Cada pas en la vida de Harry i la seva esposa o en qui els envolta desperta especulació i curiositat. Els ducs de Sussex, des que van sortir de la família reial, han desenvolupat la seva història i la seva família a Califòrnia, Estats Units.

Al país nord-americà, Meghan Markle i el seu marit han forjat un context propi que no té res a veure amb la reialesa. I quan una novetat sacseja el món que els envolta, les repercussions no triguen a arribar. Aquesta vegada, una notícia inesperada ha marcat un canvi important.

| Instagram, @meghan

L'adeu a una història d'amor i el rol al casament de Harry i Meghan

Jessica Mulroney és coneguda per la seva antiga amistat amb Meghan i per la seva trajectòria com a estilista canadenca. Va ser una confident clau durant els anys de més exposició mediàtica. Avui travessa un moment personal difícil després de separar-se del seu marit Ben.

La parella, que té tres fills, ha decidit finalitzar el seu matrimoni després de 16 anys junts. En un casament a Toronto, la Jessica va ser vista sense el seu anell de casada, segons va informar Page Six. Allà mateix hauria explicat la notícia als seus amics propers.

Jessica i Meghan no només van compartir anys d'amistat. Els fills de Mulroney van jugar un paper clau al casament reial de 2018 com a patges i dames d'honor. El vincle era estret i molt visible, però amb el temps, la relació es va anar refredant.

| Instagram, @jessicamulroney

El vincle de Meghan que es va anar apagant

Entre Meghan i Jessica ja no queda res d'aquella antiga i, aparentment ferma, amistat; l'allunyament entre elles no és recent. El 2020, una polèmica pública va entelar la seva relació quan Mulroney es va veure embolicada en un enfrontament amb la bloguera Sacha Exeter. El conflicte, que va involucrar acusacions d'abús de privilegi i amenaces legals, hauria deixat la Meghan “mortificada”, segons fonts citades.

Des de llavors, l'estilista ha intentat refer la seva imatge amb disculpes públiques, però la proximitat amb Meghan sembla haver-se refredat de manera definitiva. La Jessica va compartir fins i tot missatges a les xarxes socials reflexionant sobre la pèrdua d'amics i la transformació personal. Tot i els rumors, persones properes a totes dues asseguren que la disputa amb Exeter no va ser l'únic motiu de la distància.

| Instagram, @jessicamulroney

Entre la pressió mediàtica i les relacions personals

Jessica Mulroney no només va afrontar el revés personal de la seva separació i l'allunyament de l'esposa de Harry. També va patir pèrdues professionals després de l'escàndol, incloent-hi la cancel·lació del seu segment a Good Morning America i la fi d'acords comercials amb marques de moda.

Aquest nou episodi ha reactivat les crítiques sobre la dificultat de Meghan per conservar amistats properes. Veus del món mediàtic, com Denise Palmer-Davies, han assenyalat que l'historial de relacions fracturades podria afectar la seva imatge pública.

Per ara, la ruptura de Jessica Mulroney amb el seu marit marca un altre capítol a l'entorn del príncep Harry i Meghan. Un de més íntim que, tot i que ja no estiguin propers, afecta la parella.