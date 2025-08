Dur comunicat de Darling, germana d’Edwin Arrieta, després de l’últim de Daniel Sancho

Darling, la germana d'Edwin Arrieta, ha tornat al focus mediàtic per les seves paraules després de conèixer-se les últimes informacions sobre Daniel Sancho, l'autor confés del brutal assassinat del cirurgià. Ja han passat dos anys d'aquell crim que va commocionar l'opinió pública, però les ferides continuen obertes. I encara més quan l'entorn del responsable fa declaracions que, lluny d'apaivagar el dolor, l'agreugen.

A través del seu advocat, Juan Gonzalo Ospina, ella ha comunicat amb duresa el profund malestar que sent, igual que el seu cercle proper. Tot això després que es fessin públics detalls sobre la situació actual del criminal, que és entre reixes. Les paraules de normalitat emeses per l'advocat de Sancho, Marcos García-Montes, han encès la indignació de la família de la víctima.

| Mediaset

Darling i l'entorn d'Edwin Arrieta, devastats per les informacions sobre Daniel Sancho

Ara es compleixen dos anys de l'assassinat d'Arrieta a Tailàndia a mans de Daniel Sancho. I per aquest motiu, la revista ¡Hola! ha decidit saber com es troben les parts implicades en aquest crim. Així, per exemple, de l'autor del mateix, que compleix cadena perpètua en aquest país asiàtic, s'ha donat a conèixer que està bé.

Exactament, el seu lletrat ha exposat: “Malament no el veig, té els cabells curtets, però està molt bé. Parlo amb ell tots els dilluns i dijous”. A més, ha agraït a les autoritats tailandeses el bon tracte rebut, destacant la facilitat per mantenir videotrucades amb el reclús.

Aquestes declaracions han caigut com una galleda d'aigua freda sobre Darling i la seva família. El lletrat Juan Gonzalo Ospina, portaveu dels Arrieta, ha traslladat a la mateixa revista el sentir dels seus representats. Així, ha manifestat: “Parlo amb la germana d'Edwin i em trobo una veu trencada, trencada, desolada, molesta i dolguda”.

El comunicat no només reflecteix la profunda tristesa de la família, sinó també la seva indignació. I és que el lletrat ha confessat. “Estan molt molestos per com s'intenta blanquejar el crim d'ell, amb titulars que diuen que Daniel Sancho està bé a la presó. Però, com pot estar bé a la presó? Podran dir que es troba fort”.

| YouTube, RDNE Stock project, xcatalunya.cat, @purodisfrute

Darling exigeix respecte i condemna la manca de penediment de Daniel Sancho

Per a Darling i el seu entorn, el dolor és doble. D'una banda, continua molt present la pèrdua d'Edwin. D'altra banda, senten una enorme frustració en veure que l'entorn de Daniel Sancho manté, segons ells, una actitud desafiant i poc empàtica.

Des del seu punt de vista, el mínim que s'hauria d'esperar és un perfil baix per part de la família Sancho i de la seva defensa. Consideren que les paraules de García-Montes, en insistir que el seu client està bé, resulten ofensives per a qui continua plorant la pèrdua d'Arrieta.

Segons el lletrat: “El que hauria de fer és dir: «Soc a la presó meditant pel crim atroç que he comès. I no hi ha dia que no demani perdó a Déu, a la família, als meus pares i a tots els meus éssers estimats. Tant de bo algú em perdoni el dia de demà»”.

“En lloc de trobar-nos amb aquesta postura de perdó i de penediment, continuem amb la mateixa actitud. Sí, la de desafiar la realitat”.

| Europa Press, Redes sociales, xcatalunya.cat

Darling i la seva família lamenten profundament que no hi hagi un veritable gest de penediment per part de Daniel Sancho. I que això es remarqui amb diferents informacions, només aconsegueix augmentar el seu dolor i frustració. Tot i que la justícia tailandesa ha imposat la cadena perpètua, per a ells continua sent insuficient si no va acompanyada d'un veritable reconeixement del dany causat.

Aquest nou capítol en la tràgica història d'Edwin Arrieta demostra que les ferides continuen obertes i que qualsevol comentari desafortunat pot reactivar el patiment. El clan Arrieta, amb Darling al capdavant, ha evidenciat que no està disposat a romandre en silenci mentre es minimitza la gravetat dels fets.

El segon aniversari del crim arriba en un context de tensió emocional per a tots els implicats. Mentre Daniel Sancho compleix la seva condemna, la família d'Edwin continua lluitant per mantenir viva la memòria del seu ésser estimat. I per exigir respecte davant d'un dolor que no entén de temps ni de condemnes.