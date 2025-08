Ningú ho esperava: confirmada la gran notícia sobre Eugènia de York i Robbie Williams

per Cristo Fernández

L'actualitat de la Família Reial britànica torna a sacsejar les xarxes amb una gran notícia inesperada. Eugenia de York, filla del príncep Andreu i Sarah Ferguson, s'ha convertit en protagonista absoluta després de desvetllar-se una informació bomba que la vincula amb el mundialment conegut cantant Robbie Williams. El que semblava ser un estiu tranquil a la seva residència portuguesa s'ha transformat en un autèntic 'boom' mediàtic.

La neboda de Carles III està gaudint de les seves vacances d'estiu en companyia de l'artista britànic i les seves respectives famílies. Ningú ho veia venir, però l'amistat entre Eugenia i l'esposa de l'artista, Ayda Field, ha propiciat aquesta trobada que ha deixat muts a molts. Les imatges que han sortit a la llum els mostren gaudint d'uns dies de descans, lluny dels focus, però ara ja són al centre de totes les mirades.

| Europa Press

La bomba informativa: Eugenia de York i Robbie Williams gaudeixen d'unes vacances de luxe a Portugal

La residència portuguesa d'Eugenia de York i el seu marit, Jack Brooksbank, ha estat l'escenari d'aquesta trobada inesperada. Situada a l'exclusiu resort CostaTerra Golf and Ocean Club, entre Melides i Comporta, aquesta propietat s'ha convertit en el refugi de la parella des de fa temps per temporades. I és allà on han rebut la visita de Robbie Williams, la seva dona i els seus fills, en un entorn de luxe a una hora al sud de Lisboa.

Ayda, gran amiga de la neboda del rei Carles III des de fa anys, ha estat l'encarregada de desvetllar aquesta gran notícia. Ho ha fet pujant al seu perfil d'Instagram diverses fotografies en què apareixen ambdues famílies compartint moments de complicitat. A les imatges se'ls pot veure passejant, gaudint del sol i fins i tot practicant esports com el golf, en un ambient d'absoluta relaxació.

| Instagram, @aydafieldwilliams

La connexió especial entre Eugenia de York i Ayda Field, clau d'aquesta trobada

El que a simple vista podria semblar una trobada fortuïta és, en realitat, el reflex d'una amistat sòlida i duradora. Eugenia de York i Ayda Field es coneixen des de fa més d'una dècada i han gaudit juntes de moments clau de les seves vides.

De fet, durant el casament de la filla del príncep Andreu, celebrat el 2018, la filla gran de Robbie Williams i la seva dona va tenir un paper clau. Sí, va exercir de nena de les flors. Aquest vincle personal ha perdurat amb els anys, consolidant una amistat que ha sorprès a molts en veure'ls ara compartint vacances.

| @aydafieldwilliams

Robbie Williams, conegut pel seu caràcter extravertit, ha gaudit plenament d'aquests dies de relax a Portugal. Juntament amb la seva esposa i els seus fills, ha trobat en la companyia d'Eugenia de York l'equilibri perfecte entre desconnexió i amistat. Les fotos compartides mostren el cantant en un ambient familiar, distès i feliç, lluny dels grans escenaris.

Aquesta trobada inesperada no ha trigat a convertir-se en una de les notícies de l'estiu a la premsa britànica. La presència de la neboda de Carles III juntament amb una estrella internacional com Robbie Williams ha posat de nou la Família Reial britànica al centre de l'actualitat. I ho ha fet d'una manera amable, reflectint la faceta més propera i familiar dels seus membres.