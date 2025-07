El bonic dibuix del príncep George a la seva àvia, Diana de Gal·les

El passat 12 de febrer, la princesa de Gal·les va compartir a xarxes una imatge que ha desfet els seguidors de la reialesa. Un dels dibuixos del seu fill gran, el príncep Jordi, dedicat a la princesa Diana. Més que un simple gargot, es tracta d’un emotiu homenatge que reconnecta generacions, revela influències artístiques en la infància de Jordi i desperta reflexions sobre el llegat de Lady Di a la família reial.

El dibuix que connecta passat i present

La il·lustració publicada mostra una figura femenina, clarament identificable com Catalina (Kate Middleton), en una postura relaxada, envoltada de color i tendresa. Però el que ha captat l’atenció és el missatge del petit: "To Grandma Diana: We love you very much". La frase no només confirma que George ha interioritzat el vincle emocional amb la seva àvia, sinó que entén qui era: una àvia absent, però molt present en la memòria familiar.

La imatge no apareix per casualitat. A xarxes, es va ressaltar la similitud física entre Jordi i Diana —especialment en la seva mirada “Spencer Stare”— tendència que fa mesos que és viral a TikTok i Twitter.

L’educació emocional que impulsa William

El príncep William ha revelat en diverses ocasions que els seus fills preguntaven per la seva mare des d’edats primerenques, cosa que el va portar a mostrar-los fotografies i cartes a casa. De fet, el primer acostament profund de Jordi al record de Diana coincidiria amb l’últim Dia de la Mare al Regne Unit, quan va escriure la carta: ferma, sensible i estructurada, cosa que fa pensar que ja comprèn la figura històrica de Lady Di.

Aquell dia també van veure la llum les targetes de Charlotte i Louis, elaborades amb dibuixos i missatges personals. El palau de Kensington les va compartir a les seves xarxes oficials, recordant als britànics que, fins i tot davant d’una figura absent, el vincle familiar segueix viu.

Influència artística i ressò mediàtic

La princesa Kate, que va estudiar Història de l’Art, sempre ha fomentat la creativitat en els seus fills. El febrer de 2025, va pujar retrats fets pels tres petits, destacant l’espontaneïtat i sensibilitat plasmada per cadascun d’ells. Els seguidors van celebrar el talent de George, alguns van comentar: “Per tenir 11 anys, fa un retrat molt elegant” o “és clar que ho ha tret de la seva mare”.

Aquest talent infantil reforça la idea que, darrere del protocol, hi ha una família que cultiva valors emocionals sòlids. A més, el dibuix dedicat a Diana no és només artístic. També és un símbol de connexió intergeneracional i de memòria viva.

Per què ha emocionat tant aquest detall?

Aquest dibuix se centra en el valor humà. El d’un nen que, amb només onze anys, ret homenatge a una àvia que mai va conèixer. El dibuix transcendeix el visual i toca una fibra profunda. William i Kate estan criant fills que coneixen la seva història, l’assumeixen i l’expressen amb afecte.

El context és transcendent. Lady Di continua sent una icona humanitària. El seu llegat viu en l’activisme, en la manera com els seus nets, a més d’heretar trets físics, recullen la seva sensibilitat i empatia. Aquest tendre dibuix de George és un senyal clar de la cura amb què la família reial conserva la memòria de Diana.