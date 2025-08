La princesa Anna, emocionada: el fill, Peter Philips, acaba d’anunciar una cosa gran

La princesa Anna d'Anglaterra ha tornat a ser notícia i aquesta vegada, no per la seva agenda pública ni pel seu paper institucional, sinó per una novetat familiar. El mes d'agost ha començat amb una alegria inesperada per als Windsor i és que el seu fill, Peter Phillips, ha anunciat oficialment el seu compromís amb Harriet Sperling.

Tots dos han confirmat la notícia mitjançant un comunicat. Ha estat el portaveu de la parella, Gerard Franklin, qui ho ha fet públic. Juntament amb l'anunci, s'han difós dues imatges dels promesos.

| Instagram, @theroyalfamily

En una d'elles, s'aprecia clarament l'anell de compromís. També s'ha sabut que les dues famílies han estat informades al mateix temps. Tothom està encantat.

Peter Phillips, fill d'Anna d'Anglaterra, es casa

La bona nova ha arribat en un moment delicat per a la família reial britànica perquè han viscut mesos marcats per la malaltia del rei Carles III. També pel procés de recuperació de Kate Middleton i a això s'hi han sumat les tensions amb els ducs de Sussex. Per això, el compromís de Peter s'ha rebut com una alenada d'aire fresc.

Peter Phillips i Harriet Sperling han mantingut una relació discreta durant un any, però els seus gestos han parlat per si sols. Des del principi, Harriet ha estat molt present en actes oficials i privats i ha assistit a les curses reials d'Ascot. També ha estat a la llotja reial de Wimbledon i fins i tot ha compartit moments distesos amb Carles III i Camila.

| Europapress

Harriet Sperling té 45 anys i és infermera pediàtrica i treballa per al sistema nacional de salut. Té una filla d'una relació anterior, Peter, per la seva banda, és pare de Savannah i Isla, fruit del seu matrimoni amb Autumn Kelly, del qual es va separar el 2019. La parella es va conèixer en un esdeveniment esportiu i la seva presentació oficial es va produir al maig, als Badminton Horse Trials.

Anna d'Anglaterra està feliç per l'última hora de Peter Phillips

Tot i que Peter no té títols nobiliaris, el seu paper dins la família ha estat rellevant. Ha estat present en tots els grans moments de la Corona. Té bona relació amb els seus cosins, inclòs el príncep Harry i per això, aquest casament podria ser l'ocasió per a un esperat retrobament reial.

Anglaterra ha estat molt pendent d'aquest anunci. Anna, tot i ser discreta, s'ha mostrat propera i orgullosa. Encara no s'ha fixat una data per a l'enllaç, però ja s'ha convertit en un dels esdeveniments més esperats de l'any.