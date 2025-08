Jaime Rodríguez, capità del vaixell del rei Felip a Mallorca: 'Sí, és un...'

per Daniel H. Marín

El rei Felip s'ha convertit en el centre de totes les mirades després d'haver pujat a l'Aifos, el vaixell amb el qual cada any competeix a les regates de Mallorca. Tanmateix, fa uns anys, el seu capità Jaime Rodríguez va trencar el seu silenci per desvetllar com “és” realment el monarca.

Després de posar fi als seus últims compromisos institucionals, el monarca ha posat rumb a aquesta illa balear per començar les seves vacances d'estiu. Allà, i tot i les males notícies que han transcendit sobre Irene de Grècia, el sobirà gaudirà d'uns dies en família.

A més, també tindrà l'oportunitat de gaudir d'una de les seves grans passions: la vela. Tant és així que, com cada any, el rei Felip ha tingut l'oportunitat de participar en les regates de la 43a edició de la Copa del Rei MAPFRE.

Un cop més, el sobirà ha pujat a l'Aifos, el TP52 de l'Armada Espanyola, per participar juntament amb els seus companys en aquesta coneguda competició esportiva. Entre ells hi ha Jaime Rodríguez Toubes, el capità d'aquesta embarcació.

Tanmateix, aquest any, han saltat totes les alarmes al voltant del rei Felip. I tot després que, aquest dijous, una vela caigués molt a prop de la posició que ocupa dins d'aquesta embarcació.

Després de més de quatre dècades navegant junts, no hi ha dubte que Jaime Rodríguez coneix a la perfecció el rei Felip. De fet, en més d'una ocasió ha ofert entrevistes en què ha compartit com és compartir embarcació amb el monarca.

Jaime Rodríguez ha parlat alt i clar sobre el rei Felip en diverses entrevistes

El 2024, Jaime Rodríguez va oferir una entrevista a COPE en què va compartir detalls sobre com és estar a bord d'una embarcació amb el rei Felip. Davant la pregunta de si se'l corregeix quan comet errors durant la navegació, l'almirall no va dubtar a respondre amb un rotund sí.

“És clar que se li pot dir, és clar que sí”, va explicar sense embuts. A més, i per si no fos prou, el capità de l'Aifos va desvetllar com és l'actitud del monarca en situacions quotidianes dins l'equip:

“Crec que el que li agrada és ser un més… És un més i si fa malament una cosa, se li diu tot. Com un més. A ell li agrada que el tractin com un més, que és el que és”, va assegurar, deixant molt clar que no busca tenir privilegis.

En una intervenció anterior per als micròfons d'Onda Cero, concretament el 2021, Jaime Rodríguez va tornar a parlar sobre el rei Felip. En aquella ocasió, va expressar la seva admiració per compartir travessies amb ell: “Per a mi és un orgull i un honor navegar amb Sa Majestat. M'agrada navegar i més amb ell”.

D'altra banda, va comentar com es gestiona l'autoritat a bord quan es tracta de coordinar el monarca. Segons va desvelar, tot es desenvolupa amb naturalitat i cadascú coneix perfectament la seva funció.

“És tot molt natural, cadascú fa el que li toca. No hi ha cap problema, fa molts anys que anem així i a tots els vaixells és igual”, va declarar Jaime Rodríguez amb total normalitat.

L'almirall també va destacar la destresa del rei Felip tot i no poder entrenar amb freqüència a causa de la seva agenda institucional. Tanmateix, va deixar clar que això no li impedeix rendir a gran nivell durant les regates:

“Cal entrenar una mica, però no es nota gens quan fa temps que no navega. Navega poc per les seves circumstàncies especials, però navega molt bé. Ni he de dir el contrari ni fer-li la pilota, però ho fa molt bé”.