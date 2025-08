Risc màxim per a Felip VI: El motiu pel qual Leonor gairebé puja al tron

per Max Riveras

Des de fa anys, cada estiu el rei Felip VI viu la seva cita ineludible amb la mar a la Copa del Rei MAPFRE de Vela. Tanmateix, el matí del 31 de juliol de 2025 va estar marcat per un moment d'autèntic perill. Un moment de màxim risc que podria haver provocat ferides greus al rei Felip.

Contextualització del campionat i classificació

L'embarcació del rei marxa vuitena a la classe ABANCA ORC 0, rondant les posicions mitjanes de la taula. Tot i que les possibilitats de podi segueixen obertes, la competència és ferotge: el ‘Pez de Abril’ lidera la classe ORC A mentre el ‘Vudu’ italià domina a ORC 0 després de la regata costanera. L'Aifos va aconseguir una meritòria sisena posició a la crucial regata costanera de divendres, mostrant resistència tot i l'ensurt que va viure el rei Felip.

Què va passar a Palma i el context previ

Felip VI va arribar a Palma el dissabte 26 de juliol per participar en la 43a edició d'aquesta regata internacional que s'allarga fins al 2 d'agost. Com a patró de l'Aifos, embarcació de l'Armada Espanyola, lidera amb passió aquestes jornades de competició que ja sumen gairebé quatre dècades de dedicació personal a l'esport nàutic.

A les 11:30 h del dijous 31 de juliol, ultimava detalls assegut dins l'embarcació revisant la seva motxilla. De sobte, una vela —juntament amb la pesada botavara que la sosté— es va desprendre de diversos metres d'alçada i va baixar gairebé fregant-li el cap.

El moment crític i la reacció del rei

Fora de càmera no van faltar crits d'alarma entre la tripulació. Però Felip VI, lluny d'alarmar-se, va aixecar la vista uns segons, es va asserenar i va reprendre les seves tasques com si res hagués passat. Testimonis van assenyalar que estava a uns centímetres fora de la trajectòria de l'objecte, cosa que va evitar el que podria haver estat un accident seriós.



La seqüència va ser gravada amb un mòbil que ho va captar tot al detall. El vídeo ha circulat per xarxes com TikTok, Instagram i X

Reaccions oficials i antecedents de Felip VI en la vela

Des de la Casa Reial no es va emetre cap comunicat especial sobre l'incident. Felip VI va continuar a la mar l'endemà, reprenent la competició l'1 d'agost amb normalitat i sense canvis a les seves vacances.

El monarca és un gran aficionat a les regates. La seva carrera en la vela va començar des de ben jove, debutant amb 16 anys, amb el Sirius IV. Des de llavors no ha faltat a aquesta cita nàutica anual, molt important en el seu calendari.

Mirada al futur immediat

La regata segueix oberta fins al dissabte 2 d'agost, quan està prevista la cerimònia d'entrega de trofeus presidida pel rei. S'espera que Felip VI mantingui la seva implicació fins al final, sempre ho ha fet, es troba molt a gust a prop de la mar.

Molts usuaris han comentat amb ironia que, per uns segons, la princesa Leonor podria haver hagut de preparar discurs i vestit oficial d'un dia per l'altre. I és que, en to distès i sempre de broma, diversos internautes han arribat a suggerir que si la botavara hagués caigut més a prop, la Casa Reial hauria hagut d'organitzar un relleu exprés.