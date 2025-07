La princesa Anna d’Anglaterra anuncia la data de la seva retirada

per Pol Nadal

Quan falten pocs dies per fer 75 anys, el 15 d'agost de 2025, l'Anna ha deixat clar que no pensa deixar els seus compromisos aviat. Una font propera ha explicat a The Sunday Times que pensa mantenir-se al capdavant de les seves obligacions fins a aproximadament a 80 anys. Després, disminuirà el ritme fins a complir-ne 90, edat en què planeja una retirada total, seguint l'exemple del seu pare, el príncep Felip.

Aquesta mateixa font explica que sempre ha estat conscient de la importància del benestar físic. El seu marit, Sir Tim Laurence, actua com un dels seus principals puntals per evitar que s'esgoti.

El seu accident amb el cavall fa reflexionar sobre el futur

El juny de 2024, la princesa va patir un fort cop en caure mentre era amb els seus cavalls a Gatcombe Park. Aixo va provocar una commoció cerebral i pèrdua de memòria. Tot i que aleshores es va informar com un incident “lleu”, avui qui la coneix assegura que va ser molt més greu del que es va comunicar públicament. També la seva recuperació va portar més temps del que s'esperava.

Tot i això, va tornar a les seves funcions oficials només tres setmanes després i va acabar el 2024 com la integrant de la família reial amb més compromisos. En concret, 474 actes oficials, superant fins i tot el seu germà, el rei Carles III.

Durant una visita oficial a Sud-àfrica al gener, l'Anna va reflexionar sense dramatismes. “Ets maleïdament afortunat… si pots seguir més o menys en els teus cabals”, i va afegir que aquella experiència li va recordar la fragilitat de cada dia.

Crítiques silencioses sobre el repartiment de tasques reials

Tot i el seu compromís ferm, la princesa també ha mostrat un cert cansament per la distribució de rols dins la monarquia. S'ha sabut que li molesta que el príncep Guillem, que viu a prop de Windsor, no s'encarregui més d'esdeveniments rutinaris com les investidures. Fins ara, ella ha presidit la majoria d'aquestes cerimònies mentre ell ha delegat.

Aquest gest evidencia la seva ferma idea que el regnat del seu germà vagi comptant amb suport reial des d'ara mateix, sense esperar al futur immediat.

El seu estil sobri per celebrar els 75

Fidel al seu estil, l'Anna va rebutjar qualsevol celebració ostentosa pels seus 75 anys. No hi haurà retrats oficials ni entrevistes. L'únic homenatge serà una moneda commemorativa de cinc lliures, emesa per la Real Casa de la Moneda, amb inscripció al·lusiva al seu sentit del deure.

Va reunir al juny més de cent organitzacions benèfiques que apadrina, en una recepció privada al palau. Va afirmar que preferia que aquella trobada se centrés en la feina i no en ella.

Una vida dedicada al deure i al compromís

La princesa Anna deixa clar el seu llegat: és la figura incansable de la monarquia moderna. Transparent, sense exuberàncies, fidel als seus principis fins ben entrada la seva maduresa. La pregunta que ens fem és clara. Veurem aleshores una nova generació assumir el testimoni? Per ara, l'Anna sembla decidida a no cedir terreny.