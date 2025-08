Molt fort: l'Agència Espacial emet un comunicat sorpresa sobre el rei Carles III

A la vida, hi ha desitjos i passions que transcendeixen tot protocol, encara que aquest sigui el del màxim líder de la Corona britànica. Algunes neixen en silenci, entre passadissos de palau i reunions formals, fins que se'n té coneixement. La fascinació per l'espai del rei Carles III ha estat un secret a crits, però ara la seva aspiració ha arribat a noves altures i no en sentit figurat.

Carles III mai no ha estat un rei convencional, fins i tot si es té en compte l'edat en què es va convertir en rei. En el breu temps que ha estat amb la Corona, Carles III ha hagut d'afrontar grans problemes de salut i amb el seu fill Harry. Tanmateix, tot això no sembla fer desaparèixer certs anhels del rei.

| Instagram, @ astro_timpeake

Una reunió i un nou destí de Carles III

Tim Peake, astronauta britànic, va ser clar després de reunir-se amb el rei: “Podria ser possible”. La frase va encendre rumors i va deixar una finestra oberta a l'impensat. “Crec que l'espai és la seva pròxima frontera”, va assegurar Peake, després d'una trobada a Hampton Court on van debatre sobre l'entorn espacial.

Va ser una conversa amb pes, on el monarca va deixar veure el seu profund interès pel cosmos. Una passió que no és nova, però ara pren forma real. El rei Carles III i Tim Peake ja havien tingut una trobada quan l'actual monarca encara era príncep hereu.

Preparar-se per enlairar-se no és cosa senzilla

Convertir-se en astronauta no és simplement posar-se un vestit especial i pujar a una nau. Peake va haver d'aprendre rus, ciència espacial i fins i tot cirurgia menor. El monarca hauria d'afrontar entrenaments exigents.

Carles III hauria de preparar-se des d'activitats com vols parabòlics fins a simulacions en gravetat zero. Tot per poder convertir-se en un viatger de l'espai. Aquesta és una resposta que podria trigar a arribar, però la seva determinació i fascinació per l'univers no deixen lloc a dubtes.

| Instagram, @theroyalfamily

Personatges que ja han fet el pas

Una persona coneguda que ha viscut l'experiència és Jesús Calleja, qui ja va creuar la frontera de l'atmosfera i va tornar transformat. “La imatge és tan potent que vaig començar a plorar”, va confessar després del seu viatge amb Blue Origin. L'aventurer va descriure la Terra com un blau brillant que semblava fosforescent.

Katy Perry és una altra coneguda que va complir el seu somni de veure la Terra des de l'espai en una missió suborbital. Durant el vol, va expressar sentir-se més connectada amb la vida i amb el planeta. Ara, només queda esperar per comprovar si Carles III podrà sumar-se a viure una experiència que tothom descriu com a única.