Julio Iglesias, 81 anys: 'Es va formar a la meva esquena un tumor benigne que...'

Julio Iglesias està allunyat dels escenaris i centrat en la seva vida personal. I això ha comportat tota mena d'informacions i especulacions. Per aquest motiu, als 81 anys, ha hagut de sortir al pas d'aquestes.
En concret, va ser recentment quan ell va explicar la seva situació real. I, en aquesta mostra de sinceritat, va revelar que fa 62 anys “es va formar a la meva esquena un tumor benigne, anomenat osteoblastoma, que va afectar el meu sistema nerviós dorsal i les meves cames”. Després d'això, va donar a conèixer com es troba en aquests moments i fins i tot si tornarà a cantar aviat.
Julio Iglesias decideix parlar alt i clar
Julio Iglesias, de 81 anys, és un dels cantants espanyols que més interès desperta dins i fora del nostre país. Per aquest motiu, últimament, han aparegut informacions i rumors sobre el seu estat de salut, que han preocupat. Encara més quan el seu amic Carlos Herrera va parlar d'uns problemes de mobilitat, que van fer saltar les alarmes.
Per això, el mateix artista va decidir sortir al pas de tot plegat, parlant per a la revista ¡Hola! En ella es va sincerar parlant d'aquests problemes. I, en fer-ho, va desvetllar quelcom que es desconeixia.
Exactament, va explicar que fa una mica més de sis dècades “es va formar a la meva esquena un tumor benigne, anomenat osteoblastoma, que va afectar el meu sistema nerviós dorsal i les meves cames. D'aquesta tumoració vaig ser operat el 1963 i un any i mig després ja estava totalment recuperat i estudiant tranquil·lament i feliç a Cambridge”.
Iglesias va descriure aquest període de la seva vida com un desafiament, però també com una etapa que el va enfortir. El tumor i l'operació van passar a ser només una anècdota dins la seva trajectòria vital. Malgrat les dificultats físiques que va poder haver afrontat en la seva joventut, sempre s'ha mostrat optimista i agraït per poder seguir endavant i gaudir d'una exitosa carrera professional.
Al llarg dels anys, han sorgit diversos rumors sobre la seva salut. D'aquí que en aquesta entrevista va arribar a manifestar: “M'han matat mil vegades, m'han retirat unes vint mil, m'han fet emmalaltir tantes altres… Aquesta és la història de sempre”
I va afegir, entre rialles, que “sempre solc dir amb els meus amics, fins i tot a l'escenari, que tinc 20 anys de cintura cap amunt. I moltíssims de cintura cap avall”. D'aquesta manera, va reflectir la seva actitud relaxada i la seva habilitat per prendre's amb humor les especulacions sobre el seu estat.
La vida tranquil·la de Julio Iglesias
Lluny dels focus i la pressió mediàtica, Julio Iglesias ha preferit centrar-se en la seva vida personal. Sí, duent una existència tranquil·la a la seva residència a les Bahames amb la seva esposa, Miranda Rijnsburger.
El cantant va confessar que ara li ve de gust gaudir del seu temps lliure de manera senzilla, amb activitats quotidianes com nedar a la piscina. I portar un estil de vida relaxat, allunyat del bullici dels escenaris i les gires internacionals.
Tanmateix, això no vol dir que estigui retirat. De fet, va deixar clar que continua treballant en nous projectes, incloent-hi una sèrie de Netflix que explicarà la història de la seva vida.