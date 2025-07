La gran notícia del príncep Harry fa que Buckingham Palace quedi en silenci total

Durant els últims dies, el príncep Harry ha tornat a convertir-se en protagonista absolut dels titulars internacionals. En aquesta ocasió, no per una polèmica, sinó per un gest que ha sorprès fins i tot els assessors del Palau de Buckingham. La notícia, si bé encara no ha estat confirmada oficialment per la Casa Reial, ja ha generat un rebombori mediàtic sense precedents.

Fonts properes al duc de Sussex asseguren que Harry ha fet un pas decisiu que podria marcar l'inici d'un nou capítol en la seva relació amb la Família Reial. I és que, en un intent d'evitar tensions innecessàries, ha posat sobre la taula una proposta que ha deixat tothom sense paraules. De què es tracta exactament i per què ha causat tant d'impacte?

El príncep Harry ofereix compartir la seva agenda per no eclipsar la Família Reial britànica

La gran notícia que ha posat en escac Buckingham Palace és clara. El príncep Harry ha ofert compartir la seva agenda oficial amb els equips de la Casa Reial per evitar coincidències incòmodes o gestos malinterpretats.

Aquest moviment estratègic té com a objectiu impedir que els seus esdeveniments públics o viatges internacionals interfereixin o enfosqueixin els compromisos del rei Carles, la reina Camila o els prínceps de Gal·les.

La revista People ha estat un dels primers mitjans a fer-se ressò d'aquesta proposta. Segons van publicar, "la proposta permetria transparència sobre els esdeveniments programats del duc de Sussex. Això evitaria conflictes entre les sortides públiques de Harry i Meghan Markle, i els compromisos de la Família Reial britànica, i, per tant, acusacions d'intents d'eclipsar-se mútuament".

Aquest gest ha estat interpretat per alguns com un intent clar de reconciliació. Per altres, com una jugada intel·ligent per netejar la seva imatge pública i recuperar part del terreny perdut davant l'opinió britànica.

La proposta arriba després d'una nova polèmica entre el príncep Harry i la reina Camila

Darrere d'aquesta proposta també hi ha un episodi recent que no ha passat desapercebut als tabloides. Segons The Mail on Sunday, tot va començar després d'una acusació molt concreta. Durant l'aniversari número 78 de la reina Camila, el viatge de Harry a Angola va acaparar bona part de la cobertura mediàtica.

Alguns sectors propers a Buckingham van interpretar aquell gest com un intent deliberat de tapar l'efemèride de la reina consort. El príncep mai es va pronunciar al respecte. Tanmateix, aquest malestar podria haver estat el detonant que el va portar a plantejar aquesta idea de coordinació entre ambdues agendes.

En paraules del mateix mitjà britànic, aquest nou sistema permetria a més facilitar una trobada entre pare i fill. Si els compromisos es creuen amb tanta freqüència, el temps per a un acostament real és limitat.

Els assessors del príncep Harry i el rei Carles es van reunir a Londres

Segons va revelar la revista People, recentment es va celebrar a Londres una reunió entre els assessors de comunicació de Harry i els del rei Carles III. "Va ser un bon primer pas, sempre és millor parlar", va assegurar una font propera a la publicació. Aquesta cita, encara que discreta, reforça la idea que ambdues parts busquen un terreny comú.

Des de l'entorn del Palau de Buckingham, tanmateix, no semblen donar-li massa importància. Fonts citades per la publicació assenyalen que es tracta únicament "d'un protocol habitual" entre equips, minimitzant així la dimensió emocional de la trobada.

Tot i així, la sola existència d'aquesta reunió és, en si mateixa, un indici que les portes del diàleg no estan del tot tancades. La voluntat d'acostament, almenys des del costat del príncep Harry, sembla evident.

La decisió del príncep Harry de compartir la seva agenda oficial ha causat un silenci inesperat a Buckingham Palace. Encara que el gest busca suavitzar tensions, la reacció freda de l'entorn reial deixa moltes preguntes obertes. Serà aquest el principi d'una reconciliació real o un intent fallit d'aixecar ponts?