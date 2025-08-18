Destapen el veritable motiu pel qual Joaquín Torres s’ha separat de Raúl Prieto

S'han tornat a encendre totes les alarmes al voltant del matrimoni format per Joaquín Torres i Raúl Prieto, després que s'hagi confirmat la fi de la seva relació. Ara, a més, han quedat al descobert quins són els veritables motius que s'amaguen darrere d'aquesta dura decisió.
No hi ha cap dubte que el 2024 va ser un any especialment complicat per a l'arquitecte dels famosos. I tot, a conseqüència de la sèrie de contratemps que van sorgir a la seva vida.
D'una banda, Joaquín Torres va patir un complicat accident de trànsit que el va obligar a passar més d'una vegada pel quiròfan. A més, i per si no fos prou, també va haver de fer front a la mort de la seva mare, pèrdua que va intensificar la seva guerra familiar.
Una mala ratxa que, com era d'esperar, va acabar passant factura a la seva relació amb Raúl Prieto. Tant és així que, al març d'aquell any, l'arquitecte va confirmar al programa Y ahora Sonsoles que el seu matrimoni no estava passant pel seu millor moment.
A més, en declaracions per a Europa Press, Joaquín Torres va assegurar que “no hi ha ruptura en absolut”. “Hi ha una gestió del dolor perquè puguem suportar-lo, perquè ell el pugui suportar i jo el pugui suportar”, va afegir a continuació.
Durant els mesos posteriors, tot apuntava que aquest mediàtic matrimoni havia aconseguit superar aquest sotrac, però res més lluny de la realitat. I és que, segons acaba de confirmar en exclusiva Jaleos del Corazón, l'arquitecte i el director de televisió han posat fi a la seva relació.
A més, i després de confirmar que Joaquín Torres estava passant un mal moment personal, aquesta secció de El Español també ha revelat el veritable motiu del seu divorci: les seves “diferències irreconciliables”.
Surt a la llum tota la veritat sobre la separació sentimental de Joaquín Torres i Raúl Prieto
Sembla que eren inseparables i durant anys es van convertir en un dels matrimonis més sòlids del panorama social del nostre país. Tanmateix, el seu amor es va anar apagant a poc a poc. Ara, segons ha pogut confirmar el citat mitjà, Joaquín Torres i Raúl Prieto han posat fi a la seva relació.
Ha estat el mateix arquitecte qui ha confirmat la seva ruptura: “Confirmo la notícia. Ja no estic amb Raúl, m'ha deixat. Ell va deixar la relació fa poc més de tres mesos”.
Jutjant per aquestes declaracions de Joaquín Torres, ja no queda res d'aquell amor que els va unir a l'altar el passat 19 de maig de 2013 a Sevilla. Tant és així que, segons ha pogut saber aquest diari, “ara cadascú viu a casa seva”.
La notícia sobre el final d'aquest mediàtic matrimoni va arribar a la redacció del citat mitjà, mesos després que tots dos decidissin posar punt final a la seva història d'amor. Una decisió que, de moment, sembla definitiva.
Segons apunten des de la redacció, les diferències entre Joaquín Torres i Raúl Prieto semblaven irreconciliables, per això van optar per donar per acabada la seva relació sentimental. No obstant això, tot apunta que la ruptura s'ha produït en bons termes.
I és que, tots dos van coincidir que el més sa per a tots dos era prendre distància en un intent de preservar la seva intimitat. Una cosa que han aconseguit, ja que fins ara no s'havia filtrat cap dada sobre la seva separació.
D'altra banda, el citat portal de notícies també ha assegurat que les famílies i amics de Joaquín Torres i Raúl Prieto ja estaven al corrent de la seva delicada situació personal. Tant és així que a cap d'ells els ha sorprès la seva ruptura.
Avui dia, cadascú ha seguit el seu propi camí i s'han centrat de ple en els seus respectius projectes professionals. Joaquín, com des de fa dècades, es dedica a la creació i restauració d'habitatges, mentre que Raúl segueix vinculat a la seva gran passió: la televisió.