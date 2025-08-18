Impactant: la premsa britànica revela l’autèntic estat de Michael Schumacher

Michael Schumacher torna a convertir-se en el centre de totes les mirades, després de la controvertida opinió de James Vowles sobre la seva carrera professional. I és que un mitjà de comunicació britànic acaba d'encendre totes les alarmes en revelar quin és el veritable estat de l'expilot alemany.
Fa tot just uns dies, James Vowles, exestrateg de Mercedes i actual cap d'equip a Williams, va reactivar l'etern debat sobre dos dels pilots més icònics de la Fórmula 1. Després d'haver treballat amb tots dos, no va tenir cap inconvenient a assegurar que Lewis Hamilton era millor pilot que Schumacher.
"Entre bastidors era completament diferent del que es veia en càmera. Michael sabia com treure el màxim de si mateix i de cada membre de l'equip. Tenia un interès genuí per les persones, coneixia cada treballador i no ho feia per avantatge, sinó perquè realment li importava", va dir en una entrevista per a High Performance Podcast.
Tanmateix, aquesta conversa va donar un gir radical quan va assenyalar que, sota el seu propi criteri i experiència personal, "Michael Schumacher no era el millor pilot del cotxe; Lewis Hamilton sí".
Ara, i amb aquestes declaracions ressonant amb força, el periodista britànic Felix Gorner ha revelat al Daily Mail quin és l'estat de salut de Michael Schumacher. Informació que posseeix gràcies a la relació tan estreta que manté amb l'expilot de Fórmula 1 i la seva família.
Un periodista proper a Michael Schumacher revela el seu estat de salut
La vida de Michael Schumacher s'ha envoltat d'un hermetisme absolut des de l'accident d'esquí que va patir fa dotze anys. Tant és així que, durant tot aquest temps, la família ha optat per portar aquesta situació amb total discreció.
Tanmateix, i encara que l'estat de salut de l'expilot continua sent un misteri, al seu entorn li està resultant molt complicat guardar aquest secret de manera indefinida.
De fet, en algunes ocasions s'han produït filtracions o fins i tot intents de xantatge amb imatges de l'alemany en la seva vida quotidiana. Una sèrie de circumstàncies que la família de Michael Schumacher ha sabut esquivar.
No obstant això, el que sí que se sap és que l'expilot requereix una atenció completa i constant. Així mateix, ho ha confirmat Felix Gorner en declaracions per al Daily Mail.
"És molt trist", ha assegurat aquest periodista de la cadena RTL i gran amic de la família Schumacher. D'aquesta manera, ha deixat al descobert la complicada situació per la qual travessa el set vegades campió i tot el seu entorn.
D'altra banda, ha confirmat amb tristesa el que molts ja sospitaven: "Michael Schumacher necessita cures constants i depèn completament dels seus cuidadors".
Segons Felix Gorner, aquest deteriorament es reflecteix principalment en la seva capacitat de moviment, encara que no és l'únic àmbit afectat: "Ja no pot expressar-se verbalment". Un detall que, en part, explicaria la decisió de la família per mantenir el seu estat en secret.
A més, el periodista no ha tingut cap inconvenient a opinar sobre la postura que ha adoptat la família de Michael Schumacher davant d'aquest dur tràngol. Tant és així que els ha mostrat el seu suport total: "Actualment, hi ha un màxim de 20 persones que poden acostar-se a Michael. I, en la meva opinió, és l'estratègia correcta".
El periodista ha insistit que es tracta de l'única manera viable d'afrontar un cas amb tanta repercussió mediàtica. "La família està actuant en el millor interès de Michael. Sempre han protegit estrictament la seva privacitat, i això no ha canviat", ha conclòs.