Remuntada de TV3: Llucià Ferrer ho aconsegueix i ja ho sap

La tarda d'estiu a TV3 feia setmanes que buscava aire. L'audiència, castigada per la calor i les vacances, es movia poc. Tot i això, amb una bona base i un presentador fiable, l'agost també pot donar sorpreses. Llucià Ferrer i el seu concurs diari sembla que estan fent front a una competència forta, consum baix i una franja tradicionalment esquiva en ple estiu.
El concurs de Ferrer pren la davantera
Aquest dimarts 12 d'agost, l'edició d'estiu d’‘Atrapa’m si pots’ va donar el cop que esperava TV3. 213.000 espectadors de mitjana i un 20% de quota van coronar la franja vespertina i van deixar enrere tots els seus rivals directes. És una dada alta per al mes i, sobretot, un senyal que el format manté múscul fins i tot a l'agost.
El lideratge del dia va tornar a portar segell informatiu, amb els "Telenotícies" dominant tant al migdia com a la nit. El ‘Vespre’ va reunir 375.000 fidels i un 27,8% de quota de pantalla, i el ‘Migdia’ es va enfilar fins al 29,9%. Mentrestant, els grans concursos d'Antena 3 van baixar un punt el pistó a Catalunya. ‘La promesa’ va mantenir el tipus a la tarda de La 1.
L'edició d'estiu i l'ajust horari
La fortalesa del programa no neix del no-res. ‘Atrapa’m si pots’ és un concurs de mecànica clàssica i quatre fases que TV3 ha potenciat a l'estiu amb una versió “estiu”. La marca s'emet de dilluns a divendres i reserva el seu clímax per al “Minut Final”, on es decideix el pot en només seixanta segons. Aquesta estructura, reconeixible i addictiva, explica la seva resiliència a la graella.
L'ajust horari també ha ajudat a ordenar la franja. Al juliol i principis d'agost, la cadena va ubicar emissions a partir de les vuit del vespre i va programar especials que van reforçar la presència del concurs en prime access. La graella de principis de mes, per exemple, ja situava l'espai a les 20.05. Senyals que TV3 ha protegit el títol mentre el consum d'estiu queia.
De batre ‘Pasapalabra’ a la remuntada d'agost
L'idil·li entre Ferrer i l'audiència ve de lluny. El 2023, el concurs ja va signar una victòria cridanera sobre ‘Pasapalabra’ a Catalunya amb un 14,3% i 163.000 seguidors. Va ser una d'aquelles jornades que consoliden una marca i eleven el seu presentador a competidor seriós en qualsevol duel de tarda. L'estiu, per tant, no li és hostil; de vegades, fins i tot li va millor.
Llucià Ferrer, dels matins a la regularitat a TV3
Ferrer ha construït el seu perfil a la intersecció entre ràdio i televisió, passant per Ràdio Flaixbac i RAC105 abans de consolidar-se a TV3. Fa anys ho va dir sense embuts: “abans patia molt per les audiències i ara se me'n fot”. Aquesta distància amb la pressió diària li ha donat temple i un estil proper, ingredient essencial quan la fidelitat decideix cada dècima.
La remuntada ordena la tarda i sosté el lideratge global de TV3, amb excepcions a la franja matinal. Si el concurs manté l'estabilitat amb quotes al voltant del 18–20% durant l'agost, la cadena arribarà al setembre amb la tarda greixada i marge per rellançar el curs. L'estratègia simple, però efectiva, de 3Cat s'enfronta a un públic que desconnecta més d'hora a l'estiu.