L'opinió de la família de Lady Di sobre Meghan Markle que no agradarà a Carles III

Han passat més de 25 anys des que el món va perdre la princesa Diana, però la seva figura continua generant admiració, respecte… i també controvèrsia. Sobretot quan se la compara, directament o indirectament, amb Meghan Markle, la dona que va conquerir el cor del príncep Harry i va dividir la família reial britànica com mai abans.

Des del primer moment, Harry ha intentat vincular la imatge de Meghan amb la de la seva mare. L'ha descrita com a compassiva, empàtica i forta, qualitats que, segons ell, també eren el segell distintiu de Lady Di. Tanmateix, aquesta visió ha xocat amb la d'altres membres molt propers a la princesa.

L'entorn de Diana no comparteix el relat d'Harry

Segons va revelar el periodista Tom Bower al seu llibre Venjança: Meghan, Harry i la guerra entre els Windsor, el mateix Harry va buscar la validació de la seva família materna quan va iniciar la seva relació amb Meghan. Esperava que les seves ties i el seu oncle Charles Spencer veiessin en la seva parella trets similars als de Diana.

Però la resposta va ser més aviat freda. Segons Bower, les germanes de Lady Di van expressar els seus dubtes des del principi. Alegaven que Meghan era “ambiciosa, excessivament mediàtica” i, sobretot, molt diferent en caràcter i valors de la Diana que elles havien conegut. Aquest judici va caure com una galleda d'aigua freda sobre el príncep.

Un consell que ho va canviar tot

La situació va escalar encara més quan Charles Spencer —el germà petit de Lady Di— va decidir intervenir. Preocupat per la rapidesa amb què avançava la relació entre Harry i Meghan, li va demanar que s'ho pensés dues vegades abans de casar-se. Aquell advertiment no va caure gens bé a l'entorn del príncep.

A partir d'aquí, les distàncies entre Harry i els seus oncles es van anar fent més evidents. Tot i que van continuar presents en actes simbòlics, com la inauguració de l'estàtua en honor a Diana o el bateig d'Archie, la relació ja no va tornar a ser la mateixa. Meghan, per la seva banda, mai no es va pronunciar sobre aquest rebuig en públic.

Una relació marcada per l'ombra de Diana

Tant a la famosa entrevista amb Oprah com a la docu-sèrie Harry & Meghan, el fill petit de Carles III ha insistit que veu en la seva esposa molts dels valors que representava la seva mare. Ha dit frases tan contundents com: “Em vaig enamorar de la Meghan per la manera com em recordava a la meva mare”

I encara que Meghan ha mostrat respecte per la figura de Diana, fins i tot emocionant-se en parlar-ne, la seva integració a la família del seu marit ha estat qualsevol cosa menys fluida. El que en un inici semblava una història d'amor de conte de fades, aviat es va convertir en una batalla de fronts oberts.

El que ningú esperava: la confessió que trenca el mite

El més impactant ha sortit a la llum fa només uns dies. Segons una font propera a la família Spencer, i confirmada per mitjans britànics com The Mirror, un dels nebots de Diana, fill d'una de les seves germanes, ha reconegut públicament que Meghan li recordava més a Sarah Ferguson que a Lady Di.

El comentari, fet en una trobada privada però filtrat a la premsa, ha encès les xarxes socials. I no pel paral·lelisme amb Fergie, sinó perquè per primera vegada un membre jove i directe de la família de Lady Di expressa obertament aquesta comparació, que molts consideraven tabú.

Amb aquesta revelació, sembla evident que la comparació entre Meghan i Diana mai va ser compartida dins del mateix clan Spencer. Una realitat incòmoda que Harry ha preferit ignorar, però que ara, amb aquesta confessió inesperada, trenca definitivament amb el relat que ell ha intentat construir durant anys.