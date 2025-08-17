El príncipe Guillermo llama urgentemente al abogado de Lady Di y confiesa la verdad

Se han vuelto a encender todas las alarmas alrededor del príncipe Guillermo. Y es que, según ha trascendido, hace meses, el futuro rey británico contactó con el abogado de Lady Di para contarle la última e inesperada decisión personal que había tomado.

Fue en agosto de 1996 cuando finalizó uno de los procesos legales más sonados de las últimas décadas: el que puso fin al matrimonio entre la princesa Diana y Carlos III.

| RTVE

Como todos sabemos, aquella resolución judicial marcó un antes y un después en la historia reciente de la monarquía británica. Tanto es así que tuvo un gran impacto mediático.

Ahora, el recuerdo de aquel momento ha vuelto a la actualidad, y todo gracias a uno de los últimos movimientos que ha llevado a cabo el príncipe Guillermo. Y es que, según trascendió hace unas semanas, el heredero al trono ha contratado a la misma firma de abogados que defendió a Lady Di durante su divorcio.

El príncipe Guillermo decide contratar al abogado que defendió a Lady Di durante su divorcio

El príncipe Guillermo ha decidido contratar a Mishcon de Reya para que actúe en su nombre y en el de toda su familia. Una decisión que, sin duda, supone un cambio respecto a las costumbres de la institución.

| Europa Press

Y es que, durante décadas, los miembros de la Casa Real británica han depositado su confianza en el bufete de abogados Harbottle & Lewis. Pero ahora, el príncipe de Gales ha decidido acabar con esta tradición y distanciarse de la línea establecida por la actual corona.

Según declaró Richard Eden, editor del Daily Mail, el príncipe Guillermo “quería emprender su propio camino” y “ser él mismo”. Por este motivo, decidió prescindir de los servicios jurídicos que han representado a su padre en múltiples ocasiones.

| Europa Press

Por su parte, desde Hello!, aseguraron que en Harbottle & Lewis no recibieron con agrado esta noticia. Y es que, Gerrard Tyrrell, uno de sus socios más destacados y especialista en derecho de medios de comunicación, es considerado un hombre de absoluta confianza para el rey Carlos.

De hecho, su historial incluye la defensa de la Familia Real en situaciones de gran repercusión pública. Entre los casos más relevantes se encuentra el escándalo de las escuchas ilegales de News of the World en 2006.

La investigación terminó con el cierre del tabloide después de que se demostrara que se habían interceptado las comunicaciones de varias personalidades, incluidos los príncipes Guillermo y Harry.

Sin embargo, la elección de Mishcon de Reya seguramente fue bien recibida por Anthony Julius, vicepresidente del despacho. Este abogado tuvo un papel clave en la historia de la Familia Real, ya que fue elegido personalmente por Lady Di para representarla en su mediático y complejo proceso de divorcio.