Buckingham Palace, en silenci total després de la trista notícia del rei Carles III

El Palau de Buckingham ha romàs en un silenci absolut després que s'hagin difós notícies preocupants sobre l'estat de salut del rei Carles III. La calma oficial contrasta amb la gravetat del missatge que s'ha conegut sobre el monarca. Els rumors i especulacions han augmentat, però fins ara no s'ha emès cap comunicat oficial que detalli la situació.
Des de fa mesos, els experts al palau han deixat clar que el futur immediat del rei està marcat per la fragilitat. Carles III, que acaba de fer 76 anys, ha vist la seva salut deteriorar-se notablement des que li van diagnosticar càncer al febrer de 2024. Els especialistes coincideixen que el monarca és conscient que el seu final és cada cop més proper.
Va ser al febrer de l'any passat quan Carles III va fer públic un diagnòstic que va paralitzar tot el Regne Unit. Tot i que no es va especificar el tipus de càncer ni la seva localització exacta, l'anunci va deixar clar que el monarca iniciaria un tractament seriós. Des de llavors, malgrat continuar complint amb els seus deures reials, la batalla contra la malaltia ha estat llarga i esgotadora.
El rei Carles III manté el seu compromís tot i la seva fràgil salut
El rei ha continuat amb les seves obligacions, mostrant una imatge de força i compromís, tot i que han estat evidents els signes del seu deteriorament físic. Només uns pocs dies ingressat a l'hospital van marcar una pausa a la seva agenda, però la realitat és que el seu cos s'ha tornat cada cop més fràgil. Segons fonts properes, Carles sap que la malaltia està guanyant terreny i que el temps és limitat.
Recentment, va ser fotografiat caminant amb un bastó a la seva propietat de Norfolk, una imatge que transmet tant valentia com vulnerabilitat. Quan li van preguntar pel seu estat va dir que "estic fent tot el que puc", deixant entreveure que la lluita continua. Aquesta frase s'ha interpretat com una admissió implícita que la situació és greu.
Alguns mitjans britànics han revelat detalls sobre la vida diària del monarca. Han descrit com Carles III es recolza constantment en el seu bastó per caminar. A més, utilitza l'ampolla de whisky per mitigar el dolor i la desesperació que sent a causa de la seva malaltia.
El Palau de Buckingham guarda silenci mentre el rei Carles III mostra optimisme
Malgrat tota la informació publicada pels mitjans, el Palau de Buckingham ha evitat fer declaracions públiques sobre els remeis no convencionals. La família reial també s'ha mantingut en silenci al respecte. Per la seva banda, Carles III ha estat molt reservat i només ha fet comentaris breus i discrets sobre el seu estat de salut.
Un testimoni d'un resident de la localitat, el de Lee Harman, recollit per The Mirror, va relatar una breu conversa amb el rei. Segons Harman, Carles li va dir que se sentia "molt millor" i que la seva malaltia era "una d'aquestes coses". Aquestes paraules, tot i que encoratjadores en aparença, contrasten amb les dures realitats que mostren les fonts internes i els experts.
Finalment, la situació actual del rei Carles III és motiu de gran preocupació al Regne Unit. Mentre el Palau de Buckingham guarda silenci oficial, la informació que circula reflecteix un quadre difícil. El monarca travessa un moment difícil, on la seva força rau tant en la seva voluntat com en la seva capacitat per suportar el dolor del càncer.