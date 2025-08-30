El príncep Guillem rep un missatge urgent abans de mudar-se a Forest Lodge

El príncep Guillem i la seva dona acaben de rebre un missatge inesperat i incòmode per part dels seus nous veïns. Paraules que han sortit a la llum mesos abans de la seva sonada mudança a Forest Lodge.
No hi ha cap dubte que els prínceps de Gal·les estan travessant un procés que poques parelles aconsegueixen portar amb calma: una mudança carregada de polèmiques i rumors. I és que la milionària reforma que estan duent a terme al seu nou habitatge ha acabat convertint-se en un conflicte que ha posat en un compromís la Corona britànica.
Tal com ha transcendit, el príncep Guillem i tota la seva família tenen previst abandonar en els pròxims mesos Adelaide Cottage, la seva llar des de 2022, per instal·lar-se a Forest Lodge. Una imponent mansió d'estil georgià que consta de vuit habitacions, salons de luxe i jardins de somni.
Segons fonts properes, aquesta elecció respon al seu desig de començar de nou després de la remissió del càncer de Kate Middleton. I també a la necessitat d'una propietat més espaiosa per a la seva família.
Tanmateix, no tot està sent idíl·lic, ja que els primers senyals de tensió en el seu nou entorn ja han començat a aparèixer. Tant és així que el príncep Guillem ja ha rebut un missatge clar.
El príncep Guillem rep les primeres crítiques mesos abans de mudar-se a Forest Lodge amb la seva família
Forest Lodge, situada al Gran Parc de Windsor i a pocs quilòmetres d'Adelaide Cottage, està sent sotmesa a una profunda transformació. I és que els treballs de remodelació inclouen des de l'enderrocament de murs fins a la renovació completa amb una reforma integral.
Les reformes actuals, segons el discurs oficial, estan sent finançades amb fons personals del príncep Guillem i Kate Middleton. Tot i així, aquesta dada no ha aconseguit apaivagar les crítiques sobre l'elevat pressupost d'aquesta reforma.
A més, i encara que tot sembla acuradament dissenyat per projectar una imatge de fortalesa i naturalitat, darrere s'hi amaga un episodi inesperat que la premsa britànica ja ha començat a destapar.
Dues famílies que residien en antigues cabanes de les quadres de Forest Lodge van ser 'invitades' a abandonar les seves llars. Encara que se'ls hauria ofert un altre habitatge dins del Gran Parc, l'ordre va ser immediata i sense previ avís. Aquest desallotjament ha generat un gran malestar que no ha trigat a filtrar-se als tabloides.
Una font propera assegura que es va tractar d'un desallotjament forçós, motivat pel fet que el príncep Guillem no volia tenir veïns incòmodes massa a prop de la seva nova mansió.
“Aquestes cases estan molt a prop de l'alberg... Així que no voldran que cap Tom, Dick o Harry hi visqui si hi ha d'haver membres de la reialesa allà”, va apuntar aquesta persona en declaracions per a Mail on Sunday.
Sense dubte, aquesta situació ha encès els ànims a la zona i ja se senten murmuris de possibles protestes veïnals. I és que l'arribada d'obrers, camions i jardiners a totes hores ha trencat la calma del Gran Parc de Windsor.